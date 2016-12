Vi bør følge med på den langsiktige innflytelsen Trump kan få ved å utnevne konservative dommere i Høyesterett.

I Norge er aldersgrensen for dommere 73 år. I USA kan en dommer sitte livet ut, i nåværende Høyesterett er eldste dommer født i 1933, ytterligere to av de ni dommerne er født på 1930-tallet. Tre dommere er altså over eller like rundt 80 år. Dermed nærmer det seg en betydelig utskifting. I USA utnevnes dommerne i Høyesterett av presidenten. I motsetning til i Norge tas det politiske hensyn ved utnevnelsen. Republikanske presidenter har en tendens til å utnevne konservative dommere, demokratiske presidenter mer liberale dommere. Obama har i løpet av sin presidenttid utnevnt to liberale kvinner, av dem den første dommer med latinamerikansk bakgrunn.

Akkurat nå er det åtte dommere i Høyesterett. Årsaken er at den svært konservative dommeren Antonin Scalia døde i vår. Obama nominerte den sentrumsorienterte Merrick Garland, men det republikanske flertallet nektet å nominere ham. Trump har en shortlist med kandidater, og med den niende dommeren på plass vil domstolen ta en høyresving.

I og med at dommerne utnevnes av presidenten, og kan sitte livet ut, kan dommere bevisst velge å vente med å gå av til det kommer en president som kan utnevne en dommer med samme holdninger. John Paul Stevens var en liberal dommer som var 90 år da han gikk av i 2010. Han ventet til George Bush hadde gått av som president, og Obama var på plass, for å unngå at en konservativ skulle erstatte ham.

Et slikt tilfelle har vi også nå. Republikanerne sikret seg flertall i Senatet ved valget i 2014. Dermed var det umulig for president Obama å få igjennom en liberal kandidat. Nåværende eldste dommer, Ruth Bader Ginsburg, spurte i fjor retorisk i et intervju med New York Times: «Hvem tror du Obama får godkjent i Senatet?»

Det lå i dette at hun ville være dommer i påvente av at det kom en president som kunne fått godkjent en liberal erstatter. Hun er tilhenger av Hillary Clinton. Vi ser nå at 83-årige Ginsburg gamblet med sin avgang. Hun kan bli erstattet av en høyreorientert dommer. USAs høyesterett har ni dommere. I mange år har det vært hovedsakelig fire konservative og fire liberale dommere. Spenningen har knyttet seg til hva den niende vil gjøre: Dommer Anthony Kennedy har plassert seg i en nøkkelrolle. Han har ved flere viktige avgjørelser de siste årene vippet domstolen i konservativ eller liberal retning. Med en ny konservativ dommer på plass vil han beholde sin nøkkelrolle. Men han er også 80 år, og Trump kan rekke å erstatte ham med en mer høyreorientert dommer hvis han går av.

Høyesterett i USA prøver lovvedtak mot Grunnloven. De konservative dommerne i dagens Høyesterett legger ofte til grunn en tolking av det de tror grunnlovsfedrene for over 200 år siden egentlig mente, de er såkalte «originalister». Det har blant annet ført til at det er tillatt med håndvåpen til «privat bruk» i USA, fordi flertallet i Høyesterett mener at det etter Grunnloven er en rettighet for innbyggerne å bære våpen

President Obamas store sak har vært helsereformen. Konservative i USA prøvde den for Høyesterett fordi de mente den var i strid med Grunnloven. Til alles overraskelse var det høyesterettsjustitiarius John Roberts, en konservativ dommer utnevnt av Bush, som avgjorde saken i Obamas favør. Med fem mot fire stemmer overlevde hoveddelen av helsereformen.

Etterpå spratt nok Obama champagnen. Nå kan Trump og Senatet i stedet oppheve reformen politisk. I andre saker de siste årene har flertallet vippet de konservatives vei. Med fem mot fire stemmer ble det i praksis fritt frem å gi ubegrensede midler til politikeres valgkamp. Dette åpner for at rike personer og store selskaper får større innflytelse på for eksempel valg av president.

I juni 2016 avgjorde Høyesterett at det er i strid med Grunnloven å nekte homofile å gifte seg. 36 stater i USA tillot homofile ekteskap, mens det var forbudt i 13 stater. Derfor ble saken brakt inn for Høyesterett, som tolker Grunnloven også mot lover vedtatt i alle statene.

Mange viktige samfunnsspørsmål har vært avgjort i USAs høyesterett, som de svartes borgerrettigheter og retten til selvbestemt abort. Abortspørsmålet er en gjenganger i Høyesterett siden en avgjørelse i 1973 (Roe v Wade) tillot abort. Senest i fjor slo Høyesterett ned på en praksis i Texas som gjorde det vanskeligere å utføre abort. Donald Trump er opprinnelig liberal i flere verdispørsmål, men kan nå bli presset av de sterke kristne miljøene til å nominere dommere til Høyesterett som er «pro-life».

Den politiske utviklingen i USA avgjøres ikke bare av politikerne. Den avgjøres også av domstolene. Presidenten og Senatet velger dommere til alle føderale (nasjonale) domstoler. Mens det svært lenge har vært et konservativt flertall i Høyesterett, men de lavere domstolene har vært dominert av demokrater. Dette kan nå endre seg. Trump og republikanerne kan med det skape langsiktige endringer i USA.