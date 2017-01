Voksne må begynne med å ta tak i egne holdninger og atferd foran de unge.

I BT 3. januar står det om barn som lo av spillere med funksjonsnedsettelse under julecupen. Dette er bare forferdelig trist og totalt uakseptabelt. Her har foreldre, lærere, ledere og de voksne et betydelig bevisstgjørende og holdningsskapende ansvar.

Det skal være toleranse, aksept og rom for mangfoldet og for alle både i idretten og i samfunnet for øvrig. Her må man ta tak i den grunnleggende respekt og toleranse pedagogikken. Og som jeg har sagt temmelig ofte: Vi voksne må begynne med å ta tak i våre egne holdninger, våre egne ytringer og vår egen atferd i vår egen hverdag foran og rundt de unge.

Hva legitimerer vi ut av holdninger, handlinger og verdier? Hvordan omtaler vi andre på nett og sosiale medier? Hvilke ord benytter vi? Har vi respekt og toleranse ovenfor andre voksne som ikke er helt som oss selv til enhver tid?

Dette er noe vi alle bør tenke over hver dag.