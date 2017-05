Parisavtalen er ikke annet enn en papirtiger.

Betydelige kutt i karbonutslipp, det lovet USAs tidligere president Barack Obama med sin Clean Power Plan. Men det satte Donald Trump en stopper for gjennom en presidentordre. Mandag denne uken sparket han ni av 18 medlemmer i det amerikanske Miljødirektoratets vitenskapelige råd.

Ifølge International Energy Agency lovet USA å kutte flere energirelaterte CO₂-utslipp enn noe annet land i verden fra 2013–2025 under Parisavtalen. Problemet er at dette løftet aldri hadde noe særlig hold i virkeligheten. Selv om Obamas Clean Power Plan var blitt fulgt til punkt og prikke, ville den bare ha oppfylt en tredjedel av USAs løfter under Paris-traktaten. Hadde planen fått virke hele dette århundret, ville det ha redusert temperaturstigninger med bare 0,013 grader celsius ved århundrets slutt, ifølge min fagfellebedømte forskning som er gjort ved hjelp av FNs klimaendringsmodeller.

Til tross for at Trump har avskaffet politikken landet var avhengig av for å holde løftene sine, vil USA fortsatt delta i Parisavtalen. Denne absurde situasjonen viser at avtalen ikke er annet enn en papirtiger: Ingen land behøver å holde det de har lovet. I virkeligheten avslører Trumps handling bare hva vi allerede har visst en stund: Parisavtalen er ikke en måte å løse den globale oppvarmingen på.

Selv om hvert eneste land hadde holdt det de lovet – også Obama – ville det ikke engang bringe oss i nærheten av å holde traktatens meget urealistiske løfte om temperaturstigning under 1,5 grader.

FN har selv anslått at om hvert eneste land levde opp til den lovede reduksjonen i CO₂ mellom 2016 og 2030, ville utslippene likevel bare bli kuttet med en hundredel av hva som skal til for å holde temperaturstigningen under to grader. Min analyse, som ligner resultatene til forskere ved det amerikanske universitetet MIT, viser at selv om disse løftene ble forlenget med 70 år, ville de bare redusere temperaturstigningen med rundt 0,17 grader innen 2100.

Mange fattige land undertegnet Parisavtalen på grunn av løftet om 100 milliarder dollar i årlige klimatilskudd fra rike land fra år 2020. Det er kun et spørsmål om tid før skattytere i de rike landene hopper over den regningen som ligger og venter på dem. Det vil få mange utviklingsland til å trekke seg ut av hele prosessen.

Fra 1998 ble Kyoto-avtalen solgt som løsningen på klimaendringene til tross for at hver eneste hederlige analyse allerede viste at virkningen av den ville være ubetydelig. Likevel holdt den regjeringer, nonprofitorganisasjoner og interesseorganisasjoners fokus på protokollen og ikke på å finne effektive løsninger på klimaendringer. Med mindre vi skifter kurs, vil vår opptatthet av den like nytteløse Parisavtalen kaste bort enda flere tiår.

Det underliggende problemet med avtalen er at nåtidens grønne sol- og vindteknologi ennå er lite effektive og krever hundrevis av milliarder i årlige tilskudd for å oppnå ubetydelige reduksjoner i karbonutslipp. Derfor vil forsøk på å kutte utslipp vesentlig ikke bare bety at vi bestikker de fattige landene, men også at vi betaler dyrt for det.

I stedet må vi jobbe for å få prisen på grønn energi lavere enn for fossilt brennstoffer. Det vil være et mye mer effektivt svar på klimaendringene.