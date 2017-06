Vi kan dessverre ikke tilby våre gjester noe som alle byer med respekt for seg selv har, offentlige toaletter.

Bergen er en vakker by, og vi er nå inne i den beste tiden på året med Festspill, Nattjazz og et mangfold av kulturtilbud for byens innbyggere og alle turistene som kommer til Bergen.Vi får over 2 millioner besøkende til byen vår hvert år, av dem ca. 500.000 cruiseturister.

Men vi kan dessverre ikke tilby dem noe som alle byer med respekt for seg selv har, offentlige toaletter. Jeg har skrevet flere leserinnlegg, snakket med tidligere byrådsleder, byråder og andre politikere uten å få et fornuftig svar.

Jeg er taxisjåfør av yrke og kjører blant annet politikere, og fikk i alle fall et ærlig svar fra en tidligere byrådspolitiker, vedkommende sa at «det ligger ikke noe prestisje i å jobbe med slike saker».

Men behovene er der. I forbindelse med sykkel-VM i september må kommunen bruke 6 mill. til mobile toaletter, en del av dem skal nok ut i løypeområdene, men mange i sentrum. her kunne man jo spart mye hvis vi hadde et skikkelig tilbud på plass.

Jeg utfordrer deg Steinar Kristoffersen, leder av Sentrumsforeningen, som er opptatt av et trivelig og hyggelig bysentrum, kanskje din forening kan påvirke politikerne i denne viktige saken?

La oss håpe dette blir siste sommer hvor vi må henvise turister og andre til kjøpesentre, kafeer og lignende når behovene melder seg.