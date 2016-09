Siem og NFF-presidenten nekter, men Josimars avsløringer er for nøyaktige og for dokumenterte til at det holder.

Det er ikke lett å være interessert i fotball for tiden. Det går nesten ikke en dag uten at vi hører om skandaler, korrupsjon og hestehandel i fotballforbundene. Både Fifa og Uefa har vært gjennomsyret av dette. Presidentene i Fifa og Uefa er begge avsatt på grunn av skandaler. Nå viser avsløringene til Josimar at norsk fotballs øverste organ ikke er noe bedre.

Norge er et land som setter demokrati, sunn konkurranse og verdier høyt. Det er trist og sjokkerende å lese at vi har et fotballforbund som ikke gjør det samme.

NFFs forrige generalsekretær Kjetil Siem og NFF-presidenten nekter på avsløringene, men Josimars avsløringer er for nøyaktige og for dokumenterte til at det holder. Så langt er det ikke vanskelig å se hvem jeg tror på. Det samme tror jeg gjelder for mange andre.

Dobbeltroller, smisking med et allerede korrupt Fifa, korrupsjonsanklager og hestehandel med østeuropeiske fotballpamper – jeg er sikker på at mange er sjokkerte over hva de har hørt! Siem nekter, men det gjorde Russland også da det var påstand om dopingskandaler.

Nå skal jeg ikke si at Siem og NFF ikke er uskyldige, noe de påstår de er. Men for hans og NFF sin del, for norsk fotball sin del, for hele interessen rundt fotballen må NFF utføre en ekstern granskning av saken. De må også kommunisere utad at de tar dette på høyeste alvor. Dette er ikke en sak som går over av seg selv. Her holder det ikke å bare nekte, ei heller å holde saken internt!

Jeg skulle nesten ønske at NFF hadde vært et aksjeselskap, for da hadde man sett hvor alvorlig dette er. Da måtte man gjort mer enn å bare hipse på skuldrene. Aksjekursen ville ha rast til bunnoteringer de siste årene. Og da ville det blitt hett i korridorene hos ledelsen.

Men sånn er ikke norsk fotball.

Norsk fotball er engasjement og interesse. Norsk fotball er alle de som hver dag går på trening og gjør sitt beste for å lykkes. Det er barn, unge og voksne på fotballbanen. Det er alle de som gjør en dugnadsinnsats i klubbene rundt om, og det er oss som ser på, heier på, og som legger igjen mye penger. Norsk fotball er oss som gleder oss til tippeligarunden til helgen, og oss som så på landskampen forrige helg. Uten oss overlever den ikke. Uten vår innsats og vårt engasjement er det over.

Norsk fotball har utfordringer nok som det er, både når det gjelder tilskuertall og når det gjelder nivå. Det siste vi trenger er skandaler om pamper som meler egen kake. Det siste den trenger er at folk mister tilliten. Granskingen må iverksettes snarest, og hvis det viser seg å være sannhet i avsløringene, må de som utnytter systemet bort fra fotballen før de ødelegger den for godt!

NFF må ta anklagene og avsløringen som har kommet frem på høyeste alvor, for det handler ikke bare om hva som har skjedd og ikke skjedd, det handler om overlevelse! Personlig må jeg innrømme at slike skandaler ødelegger min egen fotballinteresse.

Tilliten henger i en tynn tråd.