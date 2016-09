Ap startet med å ofre Bryggen. Ett år seinere står Bergen igjen med kutt i sykehjemsplasser, mer gjeld og nedlagte skoler.

– Det er naturlig at jeg møter meg selv i døren.

Det var skolebyråd Pål Thorsens (Ap) kommentar til BT etter én måned ved makten. I valgkampen hadde han uttalt at Bergen trengte alle byens skoler. Skolebyråden hadde personlig lovet å bevare Haugland skole i Arna. Én måned seinere besluttet han å legge ned Haugland og tre andre skoler.

Skolebyrådens oppførsel føyer seg inn i et mønster for byrådet. Før valget hadde byrådsleder Harald Schjelderup lovet han ikke skulle øke eiendomsskatten. Nå øker han skatten med 200 millioner i perioden sammenliknet med forrige byråd. I valgkampen snakket Ap om behovet for flere sykehjemsplasser. Nå kutter byrådet antall plasser og senker sykehjemsdekningen. 60 millioner kroner vil derimot gå med til å omgjøre private sykehjem til kommunale.

Ap gjennomfører løftebrudd i stor stil. Her er ti eksempler etter bare det første året:

Ap lovet bybane i tunnel for å verne Bryggen. Resultat: Ap ofret Bryggen for byrådsmakt. Ap lovet flere sykehjemsplasser. Resultat: Ap kutter antall sykehjemsplasser denne perioden. Sykehjemsdekningen går ned. Ap lovet at eiendomsskatten ikke skulle øke. Resultat: Ap øker eiendomsskatten med 200 millioner i perioden. Ap lovet at Haugland skole i Arna ikke skulle legges ned. Resultat: Ap legger ned Haugland og tre andre skoler. Ap lovet å respektere planen om å bygge Leikvang skole i Åsane. Resultat: Ap stoppet byggingen av skolen. Ap lovet å bygge 8 til 13-skole på Seimsmyrane i Arna. Resultat: Ap skrotet planene. Byrådet lovet at private sykehjem skal erstattes av kommunen eller ideelle private. Resultat: Bare kommunen har overtatt. Ingen ideelle private er til nå vurdert. Ap lovet satsing på sommerjobber for ungdom i kommunen. Resultat: Ap kuttet ned fra 50 til 38 sommerjobber for ungdom i helsesektoren. Ap lovet å redusere kommunens gjeld. Resultat: Ap økte umiddelbart gjelden og la inn 576 millioner kroner i ekstra lån da de fikk makten. Ap lovet å gjøre Bryggen bilfri. Resultat: Det er ikke mulig uten å bygge Bymiljøtunnelen, som Ap har lovet å ikke bygge.

Løftebruddene får konsekvenser for folk i Bergen. Den lille bygden Haugland har hatt skole siden 1895, men mister nå en viktig drivkraft. Når våre eldre ønsker sykehjemsplass, må kommunen bli hardere i tildelingen.

Det er mange andre løfter vi ikke kan konkludere på etter bare ett år. Men slik utviklingen er nå, ligger det an til at enda flere lovnader blir brutt.

Jeg forstår at å ha styringen kan gjøre at man endrer oppfatning i en sak. Noen ganger er det riktig. Men løftebrudd handler ikke om man er enig eller uenig i resultatet.

Et løfte er det partiene gir for å bli valgt. Den som gir et løfte, har selv ansvar for ikke å love ting han ikke kan holde. Det er alltid mulig å skylde på andre, men det fritar ikke en selv fra ansvaret.

Ap har i store og små saker handlet direkte i strid med det partiet har lovet. Det må Arbeiderpartiet og byrådsleder Harald Schjelderup ta ansvar for.