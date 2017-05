Hvordan kan bystyret være sikker på at beste løsning er valgt når oppussing av skolen på Tveiterås ikke har vært fullstendig utredet.

I sitt innlegg «Tveiterås skole skal flyttes» skriver Pål Hafstad Thorsen hvorfor Tveiterås skole har mangelfulle fasiliteter. Han har rett i at skolen ikke fungerer optimalt slik den er, og han har oppfattet noe av grunnlaget for dette, men han unnlater å skrive, som han skrev i fjor, at det er «best for barna» å flytte til Ulriken. Han gjentar atter en gang floskelen om at han ikke vil være «byråden som visste, men ikke handlet».

Heller ikke denne gangen benytter han muligheten BT gir ham gjennom spalteplassen til å svare på de spørsmålene vi jevnlig har stilt ham. Det er ingenting i innlegget vi ikke har hørt før. Det er kanskje nytt for bystyredirektøren som før mandag skal avgjøre om komité for oppvekst skal få lov til å behandle et forslag fra en samlet opposisjon om en mulighetsanalyse for Tveiterås skole.

Da forslaget ble lagt frem i møte 9. mai nektet komitéleder Idun Bortne fra Venstre å behandle forslaget fordi hun var usikker på om saksgangen var korrekt. Saken vil bli behandlet på møte 22. mai om bystyredirektøren tillater det. Det vil bli et stort politisk nederlag for Thorsen om så skjer, da opposisjonen har flertall i komiteen og forslaget etter all sannsynlighet vil bli vedtatt.

Det er ingen som vet hva det vil koste å bygge om Tveiterås skole, og det er ingen som har foreslått smidige løsninger for hvordan barna kan ivaretas i en ombyggingsperiode. Vi tror ikke at kostnadene til å ruste opp Ulriken er noe særlig lavere enn å ruste opp Tveiterås. Ulriken er et murbygg over flere etasjer som vil kreve flere heiser og store investeringer i uteareal. Tveiterås er en bygning av tre på et plan og hvor utearealet er fiks ferdig. Thorsen gir inntrykk av at han vet det vil bli dyrere å bygge om Tveiterås, og sier i Fanaposten 19. mai at han legger til grunn en «omfattende tilstandsrapport fra 2012».

Denne tilstandsrapporten sier at selve bygget er i god stand. Tilstandsrapporten ramser opp en rekke tiltak som må forbedres i bygget, men tyngre tiltak som nytt tak, nye vinduer og nytt ventilasjonsanlegg er allerede utbedret. Rapporten konkluderte med at alle feil og mangler man fant i 2012 ville koste 43 millioner å rette opp i, og tok ikke stilling til utbygging. Det er altså ikke gjort en sammenlignende analyse av samlede kostnader i dag jamført med kostnader av ombygging på Ulriken.

Vi har nå prøvd i et år å få Thorsen og Schjelderup til å svare på konkrete spørsmål. Det har vi ikke lykkes i. Thorsen ser ikke ut til å bry seg om at han fremstiller seg selv som en som handler uten kunnskap. Det forundrer oss at de andre byrådspartiene ikke bidrar til en bedre løsning for barna på Tveiterås.

Hvordan kan bystyret være sikker på at beste løsning er valgt, når den mest opplagte, å pusse opp skolen på Tveiterås ikke har vært utredet slik man nå utreder Ulriken? Og hva gjør de hvis mulighetsanalysen på Ulriken viser at det ikke går?