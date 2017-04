Fritiden må man bruke til å finne på noe «ekstra» og kreativt. Det er ikke til å unngå at lærere føler jobben er litt meningsløs.

Jeg har tenkt en stund på debattinnlegget «Hvem blir vinnerne i en målstyrt skole?» av lærerstudentene Solveig Langvatn, Ingrid Wathne, Ingeborg Kråkås, Henrikke Grødem Reine og Helena Håkonsund, og jeg har konkludert med å anbefale dem ikke å bli lærere, for deres eget beste. Ta en annen jobb, eller start bedrift.

Det er nemlig riktig som dere sier; det er mye målstyring i skolen. Vi har veldig mye fokus på prøver og prøveplaner, og det går på bekostning av indre motivasjon og læring. Ett spørsmål går igjen i timene; Skal vi ha det på prøven? Det er flere pålagte formaliserte oppgaver som tidligere var av en mer naturlig og sosial karakter, for eksempel å snakke med elevene. Samtaler formaliseres og henges på ulike begreper som de fleste ikke husker navnet på. Samtalene må dokumenteres om vi skal bli trodd.

Les innlegget til lærerstudentene:

Man må bruke av fritiden for finne på noe «ekstra» og kreativt. Det er derfor ikke til å unngå at lærere, om ikke alle, til tider opplever at det er litt meningsløst på jobb.

For min egen del hentes jeg inn av realistiske og motiverte elever, ikke av politikk, byråkrati og målstyring. Det begrenser nemlig engasjement, faglighet, sosialt samspill og tilpassede løsninger. Prøver kan jo for eksempel tas når tiden er inne, når elevene har jobbet godt med et tema og mestrer det ut fra sitt nivå og sin interesse.

Utdanning handler om arbeidsplasser. Ungdommene skal fylle klasserommene og auditoriene. Penger tilføres etter antall elever og studenter. Mye av det faglige fokuset og gleden over å fordype seg i spennende fag forsvinner i denne industrien, der dokumentasjon, kontroll av elever, lærere og skoleledere må til for å måle resultatene.

Til ungdom som vil bli lærere; tenk dere godt om!