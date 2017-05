Jeg vil takke dem som stiller i krøllete dresser og skrukkete bunadsskjorter fordi de brukte kvelden før til å forberede 17. mai.

Da er endelig vinteren over, og nasjonaldagen er her. Her i Olsvik arrangeres 17. mai av frivillige fra Olsvik IL, FAU og Olsvik Skolekorps, og slik har det vært de siste årene. Fotball og skolekorps er faktisk de største aktivitetene for barn i Norge, så det er vel som seg hør og bør at det er disse organisasjonene som har tyngde nok til å få gjennomført et såpass krevende arrangement.

Men dette skjer ikke av seg selv. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle de frivillige som stiller opp – på en nasjonaldag der man egentlig har nok med seg selv og sitt.

Jeg vil takke dem som stiller i krøllete dresser og skrukkete bunadsskjorter på 17. mai, fordi de brukte kvelden før til å forberede arrangementer. Jeg vil takke dem som har fulle skittentøykurver og stabler med tallerkener på kjøkkenet, fordi dere heller valgte å bruke tiden deres på gjøre noe bra for andre. Jeg vil takke dere som ikke har peiling på hvem som er med i kjendisfarmen, fordi dere velger å bruke fritiden på viktigere ting.

Dugnadsbegrepet er påstått å være utpreget norsk, og i 2004 ble ordet faktisk kåret til Norges nasjonalord. Hva passer vel bedre sammen enn nasjonalordet og nasjonaldagen?

Jeg vil be dere reflektere litt over dette med frivillighet. Hvordan ville nærmiljøet sett ut dersom vi ikke hadde hatt alle disse frivillige ildsjelene blant oss? Det ville ikke vært fotball, det ville ikke vært korps, ikke speider, karate eller kirkekor, og det ville ikke vært natteravner.

Men det ville vært barn og ungdommer, som ikke hadde noe å gjøre på fritiden. Det er ingen selvfølge at nærmiljøet har aktiviteter for disse, og det skjer ikke av seg selv. Jeg hører nesten aldri at noen av disse ildsjelene klager over arbeidsmengden, men heller at de skryter av det gode miljøet og alle de vennskapene som oppstår.

Men jeg må si en ting. De få gangene jeg får negative tilbakemeldinger, de få gangene folk er slitne og vurderer om de vil fortsette, så dreier det seg stort sett om utfordringene rundt dugnader. Forespørsler sendes ut gang på gang, og tilbakemeldingene lar vente på seg - i håp om at andre skal ta støyten.

Det mange ikke vet, er at 17. mai-arrangementet nesten ble avlyst i år. Ingen var villige til å ta på seg jobben med å lede komiteen før noen driftige damer (som har mange verv og oppgaver fra før) slo nevene i bordet og kjørte på. 17. mai skulle det bli, om det så var det siste de gjorde. Takk skal dere ha for at dere tok støyten nok en gang – jeg kommer og stryker bunadsskjortene deres.

God 17. mai til dere alle sammen.

Innlegget er hentet fra 17.mai-programmet til Olsvik skole.