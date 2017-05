IT-miljøet ved Universitetet i Bergen må samles.

I likhet med mange andre land har Norge mangel på kandidater med utdanning innen informatikk. Problemet blir enda mer prekært i årene som kommer: Det er innen IT at de nye arbeidsplassene skal lages, og det er her vi skal legge fundamentet for et effektivt og konkurransedyktig næringsliv. IT blir også et viktig redskap for å tilby nye tjenester i det offentlige.

I konkurransen om de gode kandidatene står byene med gode utdanningsinstitusjoner sterkt. Innen informatikk nevnes ofte NTNU og UiO som de sentrale. Selv om UiB var tidlig ute med å etablere utdanningsprogrammer i dette faget, blir vi gjerne oversett fordi miljøene i Trondheim og Oslo er mye større.

Problemet i Bergen er at vi har et splittet miljø. Skal du ta IT-utdanning her, må du velge mellom informatikk og informasjonsvitenskap. Studiene gis av to institutter fordelt på to forskjellige fakulteter. Ved NTNU og UiO er disse miljøene naturlig nok samlet. Nå ønsker de ansatte innen informasjonsvitenskap å samle IT-miljøet ved UiB. Institutt for informatikk støtter opp.

Studentene vil få langt bedre muligheter til å velge fag som passer for den enkelte. Næringslivet og offentlig virksomhet vil få kandidater som behersker hele fagområdet; fra det teoretiske til det praktiske, som kan utvikle komplekse algoritmer, og som samtidig kan lage gode brukeropplevelser. Studiene vil bli mer attraktive samlet enn de er i dag. Det mindre miljøet i informasjonsvitenskap vil også ha nytte av å komme inn i et større fagmiljø.

Med en sammenslåing oppfyller en Kunnskapsdepartementets ønsker om sterkere fagmiljø, uten kompliserte fusjoner mellom forskjellige institusjoner. En vil kun flytte et lite antall stillinger fra ett fakultet til et annet.

Men det viser seg at dette er vanskelig. Fakultetet som har stillingene i dag, virker ikke å ønske å gi disse fra seg. Nå kunne en tro at universitetsstrukturen var et middel for å gi god utdanning, ikke et mål i seg selv. Trøsten er at en i de senere årene har bygget opp en sterk ledelse ved våre utdanningsinstitusjoner. Det kan en utnytte nå. Byen Bergen, næringslivet og offentlig forvaltning på Vestlandet og studiesøkerne må kreve at UiB i større grad tar hensyn til dem enn til en historisk betinget universitetsstruktur.