Strilelandet har vore ein innovativ plass, ikkje bygder i «bakevja».

I BT 14. mai har Hans Lauvik eit innlegg om strilen og bygging av bustader. Nokre av påstandane hans som at strilekulturen er truga, er vel drastiske og må nyanserast.

Bakgrunnen for Lauvik sitt innlegg er Hordaland fylke sin «Regional areal- og transportplan for Bergens-området 2017 – 2028» kor det i utkastet mellom anna står at fylket skal «Konsentrere vekst i strategisk utvalde senter, i denne plan definert som regionale vekstsoner». Lauvik meiner at «Dette er aktiv dødshjelp til det tradisjonelle bygdemiljøet, til strilekulturen og strilemålet». Det er det derimot lite som tyder på.

Utan at eg skal forsvare fylket sine strategiar eller utdjupe dei faglege argumenta i strategien, så betyr ikkje ei satsing på vekstsoner at grendene utanfor desse kjem til å døy ut. Tvert om så understrekar planen fleire stader verdien av bygder utanfor tettstadene. Det er altså ikkje snakk om å innføre kommunalt byggjeforbod. For det andre snakkar fylket om vekst, altså der nye innbyggjarar, næringar og servicefunksjonar skal konsentrerast.

For det tredje, og viktigaste for meg i denne samanheng, er at det ikkje er busetjingsmønster som måtte vere noko trugsmål mot strilekultur og strilemålet. Strilekulturen lever bra både i kulturlivet, i idrett og ikkje minst ved at både unge og gamle framleis kallar seg strilar. Det erfarte eg på feltarbeid i 2014-15, kor eg i ettertid har analysert strileidentiteten i dag. Strilen lever godt hjå fleire generasjonar, sjølv om ein dei siste tiåra har opplevd stor befolkningsvekst og eit meir urbant levevis.

Kva meiner så Lauvik med «det tradisjonelle bygdemiljøet»? Siktar Lauvik til korleis ein budde på Sotra på 80-talet? Eller på 60-talet før Sotrabrua og Hjelteryggen blei bygd? Historisk vil eg minne om at strilen budde nesten oppå kvarandre i klyngjetun fram til jordreformene på 1800-talet. Slik var det fleire hus og mange familiar som budde minst like tett som ein gjer på Nordnes, midt i Bergen. Dessutan har mange strilar budd i Bergen by og «overlevd» der og.

Lauvik meiner at avgjerdsgrunnlaget til ein strategi om vekstsenter er nasjonale og regionale føringar. Det er rett, og han kunne og lagt til globale føringar. Men det handlar ikkje berre om klima- og miljøutslepp, men og om kritisk arealmangel og kommunale kostnadar til infrastruktur og servicetilbod. Avgjerdsgrunnlaget er, i motsetning til kva Lauvik meiner, høgaktuelt. Å syne til overgangen til elbil-bruk blir i den samanheng berre eit av fleire moment. Elbil-bruk løyser ikkje skulestruktur eller mangelen på familiebustader, som kan vere langt viktigare for kor ein busett seg.

Strilelandet har vore ein innovativ plass, ikkje bygder i «bakevja». Anten det gjaldt verdshandel, fisketeknologi eller nye økonomiske tider, så har strilen tilpassa og hevda seg. Derfor er eg svært optimistisk med at det skal gå an som Lauvik ønskjer, å kunne «bu i bygdene og utvikla dei vidare i samspel med lokale tradisjonar og lokal kultur».

Korkje historisk eller sosialt er det noko som tyder på at vekstsoner eller andre arealstrategiar vil true strilekulturen.