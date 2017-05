Skal man la sinnet, hevngjerrigheten og redselen seire?

Det har skjedd et mord – én gjerningsperson, ett offer, to sønderknuste familier, og det store spørsmålet om straff. Skal man la sinnet, hevngjerrigheten og redselen seire, eller skal man være fremtidsrettet og holde fast ved håpet? Gjerningspersonen får 21 år i fengsel. Hva gjør dette med et menneske, og hvordan påvirkes samfunnet?

Hvilket straffenivå som anvendes definerer langt på vei en rettsstat, og bør reflektere de verdier samfunnet bygger på. En straffeskjerpelse bør derfor være gjenstand for grundig og allmenn debatt. I den forbindelse bør to spørsmål besvares: Er det behov for straffeskjerpelse, og gir det en ønskelig effekt?

I desember 2016 sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut et høringsnotat med forslag om skjerpet straff for flere lovbrudd og heving av maksstraffen hvor gjerningspersonen har begått lovens mest alvorlige handlinger flere ganger. Begrunnelsen for å forhøye strafferammen syntes å være todelt. For det første er det et forsøk på å gi fornærmede et sterkere strafferettslig vern. For det andre er det ment å understreke klanderverdigheten i slike tilfeller.

Et av departementets mest brukte argumenter for en høyere strafferamme er at den alminnelige rettsfølelse ikke ivaretas tilstrekkelig under dagens strafferammer. Men hva er egentlig den alminnelige rettsfølelse? Dette er en størrelse det er umulig å få grep om, og det er lite som tyder på at allmennheten ønsker strengere straffer.

En studie fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo viser at når man spør folk på gaten hva strafferammen bør være, legger de seg på en strengere linje enn hva loven gir uttrykk for. Når de samme personene blir bedt om å utmåle straff for konkrete forbrytelser hvor de ble gjort kjent med gjerningspersonens historie, utmåler de derimot straffer på samme nivå som tingrettsdommere gjør. Det er i det hele lite konkrete fakta som tyder på at folk flest ønsker strengere straffer når det kommer til stykket.

I tilfeller hvor gjerningspersonen har begått en eller flere alvorlige kriminelle handlinger og anses som en fare for andres liv, helse eller frihet, kan det idømmes forvaring. Dette innebærer at vedkommende får en fengselsstraff som kan forlenges med fem år av gangen. Det er en slik dom Breivik soner. Gjennom forvaringsinstituttet kan man beskytte samfunnet mot alvorlig kriminalitet, og gi fornærmede et sterkt strafferettslig vern.

Heller ikke landets statsadvokater synes å mene det er behov for strengere straffer enn hva dagens regelverk gir rom for. I forbindelse med sin høringsuttalelse spurte Riksadvokaten om statsadvokatenes syn på saken, og et klart flertall ga uttrykk for at strafferammene gir nok spillerom til å nedlegge passende påstand om straff.

En sentral del av den norske strafferetten er ønsket om individualprevensjon – målet med straffen er at gjerningspersonen ikke skal begå flere straffbare handlinger. En forutsetning for at straffen skal virke preventivt, er at straffen utformes slik at gjerningspersonen blir rehabilitert og forberedt på å føres tilbake til samfunnet. Den innsatte får en oppfordring til å jobbe for rehabilitering gjennom muligheten til prøveløslatelse etter to tredjedeler av soningen, eller gjennom prøving hvert femte år dersom det er idømt forvaring.

I høringen argumenterer departementet med at en straffeskjerpelse hvor gjerningspersonen har begått flere lovbrudd vil medføre færre straffesaker og redusere utgiftene for domstolene. Selv om det klart vil være billigere med én domstolsbehandling enn flere, vil utgiftene bare skiftes fra en institusjon til en annen – i dette tilfellet fra domstolene til kriminalomsorgen. Et døgn i fengsel koster om lag 2000 kroner. Selv om færre rettssaker er et gode som minsker belastningen på domstolene både økonomisk og hva gjelder arbeidspress, så er det klart at en endring av straffenivået vil påføre samfunnet kostnader på andre måter.

Økonomi er et viktig moment som ikke skal glemmes i en diskusjon om strafferettspleien, men dette aspektet må likevel ikke tillegges så stor vekt at det overskygger straffens formål om å virke preventivt. Dersom det idømmes en lang fengselsstraff uten mulighet for prøveløslatelse, vil rehabiliteringsinsentivet falle bort, sammen med formålet med straffen. Dermed får sinnet, hevngjerrigheten og redselen seire, og man takker farvel til håpet om et trygt samfunn hvor gjerningspersonen kan gjøre opp for seg og gi tilbake.

Går man spørsmålet om straffeskjerpelse nærmere etter i sømmene, er det ikke behov for høyere straffer. Debatten bør preges av forskning og fakta, og kvasiargumenter som alminnelig rettsfølelse bør unngås. Fokuset bør heller være på å utforme straff med et innhold som gjør gjerningspersonen til en lovlydig bidragsyter etter endt soning.