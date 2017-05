«Ingrid» risikerte hele fremtiden sin for å prøve å få seg en utdanning.

«Ingrid» er snart 30 år og kjemper en kamp hun egentlig ikke har krefter til. Det er en kamp som flere har tatt før henne, og som ingen burde behøve å kjempe etter henne.

«Ingrid» har vært alvorlig syk i mange år, og har søkt om rettigheter som ung ufør, men Nav har avvist søknaden. Begrunnelsen er at hun har forsøkt å gjennomføre utdanning og hatt sommerjobb. Nav mener at dette ikke er forenlig med en «alvorlig og varig» sykdom, som er kravet for å få innvilget rettigheter som ung ufør etter folketrygdloven.

«Ingrid» har fått hjelp av Jussformidlingen til å anke saken til Trygderetten, og håpet er at de vil komme til en annen konklusjon. Saken reiser imidlertid særlig ett spørsmål som bør besvares av Nav: Skal unge og alvorlig syke mennesker, som etter beste evne har forsøkt å jobbe eller ta en utdanning, straffes for dette?

Formålet med reglene om uføretrygd er å sikre tilstrekkelige midler til livsopphold ved bortfall av inntekt som følge av en skade, sykdom eller lyte. Men mange har ikke hatt muligheten til å være i inntektsgivende arbeid. De har en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som har oppstått i ung alder. Det er disse menneskene reglene om ung ufør er ment å ivareta.

For å unngå at det blir for lett for unge å få uførepensjon med tilleggspensjon, er vilkårene skjerpet. Kravene til skadens, sykdommens eller lytets alvorlighet er blitt strengere. Den høye terskelen skaper problemer for dem som etter beste evne har forsøkt å ta utdanning eller stå i en jobb før fylte 26 år. Kravene fører også til at unge gir opp før de engang har forsøkt seg i utdanning eller med inntektsgivende arbeid, fordi det kan bli brukt mot dem senere. Ønsker virkelig Nav å oppfordre til at unge gir opp før de har forsøkt?

Da «Ingrid» ble klient hos oss, hadde hun fått innvilget uføretrygd, men fått avslag på søknad om rettigheter som ung ufør. Hun har slitt med varierende symptomer på alvorlig og varig sykdom i nesten femten år. Hun var tidligere under høyskoleutdanning, men måtte avbryte utdanningen før hun var ferdig, som følge av sykdommen.

Før hun avbrøt utdannelsen, hadde sykdomsforløpet ført til at hun måtte ha hjelp til å komme seg opp om morgenen for å rekke forelesninger tidlig på dagen. Hun hadde store problemer med konsentrasjonen og sovnet under nesten hver eneste forelesning. Mange tilpasninger og en fleksibel holdning fra skolen gjorde at hun klarte å fullføre store deler av utdanningen.

Skolen tok imidlertid all energien til «Ingrid». Fritidsaktiviteter var utelukket, og hun hadde svært sjelden energi til å være sosial. Mulighetene hennes til normal livsutfoldelse var minimale. Likevel vurderte Nav det slik at sykdommen hennes ikke hadde vært alvorlig nok til å oppfylle vilkårene for ung ufør.

I noen tilfeller vil ikke så alvorlige sykdommer kunne overvinnes i ung alder ved å ta utdanning eller jobbe. Men for at en skal kunne vite, må en ha forsøkt det først.

«Ingrid» risikerte hele fremtiden sin ved for å prøve å få seg en utdanning. Prisen for å ha presset seg til å være under utdanning, ble at hun ikke fikk innvilget søknaden om ung ufør. Hvis forsøk på arbeid eller utdanning stenger for å få innvilget rettigheter som ung ufør, vil samfunnet gå glipp av arbeidskraften til mange unge mennesker som ikke vil prøve seg i jobb fordi de risikerer samme skjebne som «Ingrid».

Nav bør endre praksis ved behandlingen av søknader om ung ufør. Det må åpnes for bredere vurderinger i hver sak, der det ikke bare ses på enkeltfaktorer som at en person har forsøkt seg i utdanning og arbeid. Bestemmelsen om unge uføre stenger ikke for at Nav kan gjøre slike vurderinger. Tvert imot åpner bestemmelsen for at en person kan få innvilget ung ufør selv om han har vært noe yrkesaktiv før og etter fylte 26 år.

Nav må tolke loven i tråd med sine hovedformål som er «fleire i arbeid og aktivitet, færre på stønad», og ikke minst «god service tilpassa brukaren sine føresetnader og behov», som det står på Navs hjemmesider.