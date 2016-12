Blikk, smil, alvor, ord, stillhet. Vi ønsker å si takk.

Jeg visste forholdsvis lite om hjertet. Det var derfor jeg leste om denne muskelstrukturen, om hvor stort det er, hvor tungt det er, hvor mange ganger hjertet slår under hvile.

Jeg hadde i utgangspunktet god tid, men har brukt altfor lang tid i sykehuskiosken på å bestemme meg for et blad med en artikkel om lundefugler. Det er til min far. Nå repeterer jeg for meg selv, stikkordsvis, noen historier og betraktninger som jeg tror han vil le av. Om ikke så lenge, kan jeg ikke viderefortelle til ham lenger, men dette vet jeg ikke da.

På dette tidspunktet har jeg ikke tenkt så mye over det øyeblikket da jeg leser eller hører om noe jeg vil fortelle, men så plutselig innser at det ikke er et alternativ. Det lille fragmentet av tid hvor man nesten samtidig tror man kan, men kan ikke, kan aldri lenger. Det skjedde imidlertid bare i begynnelsen, noe som både er vemodig og en lettelse. Så åpner dørene seg.

Hver gang møter man ulike mennesker i ulike ærend på vei opp eller ned; pasienter, ansatte, pårørende. En dag står jeg sammen med to sykepleiere. Den som sier noe har blanke øyne, den andre sier ingenting. Jeg vet ikke hva som har hendt, eller skal skje. Det kan være nesten alt. Her skjer nesten alt.

Jeg verken liker eller misliker sykehus. Det blir for begrenset å velge det ene eller det andre. Stedet er nær sagt altomfattende. Her hvor man blir født, blir frisk, gir blod, får barn, ønsker velkommen, tar farvel.

Om ikke lenge skal jeg ringe til den eldste av søsknene til far, nesten klare å si at den eldste av brødrene hennes er borte og be henne ringe til de to yngste, men dette vet jeg ikke da.

Jeg vet heller aldri hvem som er hos ham når jeg banker på døren til rommet hans, men det er alltid noen som viser at de bryr seg om ham. Først var det mer udefinerbart, den lette tonen, den varme stemningen, siden ble det mer konkret. Om det ikke var noen som allerede kjente ham godt, var det noen som viste interesse for hvem han kunne være.

En av de siste sykepleierne vi så, som satt ved ham da det ikke var så mange hjerteslag igjen, fortalte hvordan hun hadde sett ham for seg slik han kanskje var da han var frisk. Det var fint å snakke om det som hadde vært, selv om, eller kanskje nettopp fordi han bare sov da. Min søster hadde tatt med seg en plansje med ulike typer insekter på sykehusrommet og noen bilder som barna hadde tegnet. Alt dette gjorde det lettere å forestille seg ham midt i blåbærlyngen, mens han fortalte om årringenes konsentriske sirkler på en tur som alltid endte med å kjempe seg gjennom et mannevondt einekratt. Eller at han sang og spilte gitar for det yngste barnebarnet.

Sykehuset har tusenvis av ansatte. Vi møtte mange av de ulike yrkesgruppene. Mange bergtok oss med medmenneskelighet, kompetanse og forståelse. Min far var pasient lenge. Han hadde en type kreft som rammer få, som heldigvis er svært sjelden. Våren 2015 var det lenge siden han rundet hundre strålebehandlinger. Det var antagelig mange flere. Antall sluttet å bety noe lenge før vi sluttet å telle. Det som imidlertid gjorde alt lettere for ham var alle de fine opplevelsene med de ansatte. Forståelsen han opplevde fra dem han hadde mest kontakt med. Den fantastiske legen hans. Hjelpepleieren som, blant annet, ofte kom smilende inn med kaffe og kjeks. Alle som passet på at min mor fikk pause og selskap, da hun var hos ham dag og natt mot slutten. De gode menneskene fra smerteteamet som omsorgsfullt lindret. Og ikke minst sykepleieren som lånte bok til ham med bilder av fugler og lyder av fuglekvitring.

Noen av de siste ukene hans, satt min søster ved sin far og trykket iherdig på forskjellige knapper for å høre de ulike fugleartene synge, mens han gjettet – løvsanger, linerle, spurv. Slik fikk han litt av våren inn på sykehusrommet og fokuset vendt mot noe annet. Det aller siste døgnet sitter vi ved siden av og ser ham puste. Alt dreier seg plutselig om de små, selvfølgelige tingene, som ikke er selvfølgelige lenger. Min mor sitter tappert ved ham hele natten, til det ikke er flere hjerteslag igjen i det 63-år gamle livet.

På sykehuset skjer nesten alt. Her registreres de nyfødtes gripemekanismer, her må man slippe tak. Her vet de en hel del om hjertet. Det er halvannet år siden min far døde og ofte tenker vi på de sykehusansatte som var der ved avslutningen og om vi skrur tiden tilbake, da han var frisk nok til å ha gode, morsomme, meningsfulle samtaler med de ansatte på kreftavdelingen. Blikk, smil, alvor, ord, stillhet. For alle storslåtte, små handlinger ønsker vi å si takk.