Det er ikkje på gøy eller for å plaga kommunane at denne planen vert laga.

Du tek feil Hans Lauvik når du påstår at fylkeskommunen lagar ein plan for avfolking av bygdene. Dette er sjølvsagt usant.

Regional areal- og transportplan for Bergensområdet 2017 – 2028 vil vere retningsgivande for kommunal areal- og transportplanlegging. Planen har ikkje juridisk bindande verknad og inneheld ikkje regionale planføresegner.

Stig Marlon Weston

Du påstår at planen seier at «Etter desse planane skal både bustader og store arbeidsplassar i hovudsak lokaliserast innanfor regionale og lokale vekstsoner, knytt til sentera i kommunane. I Fjell, Sund og Øygarden, til dømes, er tre senter lista opp: Regionsenteret Straume og lokalsentera Rong og Skogsskiftet. Vekstsonene skal liggja langs kollektivtrasear med gangavstand til kollektivstopp og tett mellom avgangane. I vest er dette trasear frå Bergen via Straume til Rong i nord og Skogsskiftet i sør.»

I den planen eg les står det:

«Kommunane Osterøy, Vaksdal, Samnanger, Sund, Øygarden, Radøy og utanfor dei regionale vekstsonene i dei andre kommunane i planområdet. Mindre tettstader med stabile bumiljø og gode nærmiljø er ein positiv ressurs for regionen. Utanfor dei regionale vekstsonene skal det kunne bli lagt til rette for utbygging for å oppretthalde gode og levande lokalsamfunn. Det er likevel viktig at kommunane gjennom planlegging legg til rette for å minimere transportbehovet og utslepp gjennom å definere lokal senterstruktur i kommuneplanane.»

Altså vil det kunna bu menneske i bygdene og etter at denne planen vert vedteken. Med den store folkeveksten i Bergensregionen er det heilt naudsynt å driva fortetting, både med omsyn til areal og til klimautslepp.

Det er det for så vidt i alle kommunar utan at det betyr forbod mot å bu og byggje i bygdene. Alle kommunane kan i kommuneplanane vurdera behovet for lokalsenter. Planen stoppar altså ikkje utvikling utanfor regionale vekstsoner, men seier at vekstvolumet bør vere mindre. Ved å prioritere vekst i desse sonene argumenterer planen for at transportbehovet kan betre kan bli dekka av kollektiv, sykkel og gonge. Konkret og endeleg avgrensing av sona skal kommunane sjølve gjere i kommuneplanen.

Hans Lauvik si naive tru på at elbilen vil løysa alle dei utfordringane kommunane står overfor med omsyn til areal, klima, kollektivtransport, næringsareal og bumiljø er for så vidt ikkje reelt i denne samanhengen. Elbilen tek både vegplass og forårsakar vegstøv til liks ned andre bilar.

Det er ikkje på gøy eller for å plaga kommunane at denne planen vert laga, men fordi nasjonale føringar krev det. Om bygdene skulle verta avfolka er det ikkje grunna denne planen, men fordi me har ei regjering som forvekslar robust med stor og som driv ein sentraliseringspolitikk med politireform, kommunereform og postreform. Det er det som avfolkar bygdene.