30 dødsulykker og 338 skred på strekningen på 17 år er tydeligvis ikke nok for å prioritere dette prosjektet.

Dagens offentliggjøring av NTP var ikke oppløftende lesing for reisende mellom Bergen og Voss. 30 dødsulykker og 338 skred på strekningen Bergen-Voss på 17 år er tydeligvis ikke nok for å prioritere dette prosjektet.

Strekningens standard og utforming gjør at sikkerhetsrisikoen på denne veien ikke bare er en opplevd risiko. Den representerer en mengde høyst reelle farer. På store deler av strekningen er det bratte fjellsider på den ene siden av veien og stupbratte skrenter ned til sjø og vann på andre siden.

Veien er svingete og uoversiktlig og har 40 eldre og til dels utdaterte tuneller. Konsekvensene av et ras kan være store dersom det treffer en personbil, en buss eller et tog med flere hundre passasjerer. Autovernet som skal hindre biler i å kjøre utfor veien vil kun hindre mindre biler og ikke større kjøretøy som buss og vogntog.

Hvor sannsynlig er det at en buss kjører utfor veien og havner i sjøen? Hvor sannsynlig er det at et tog med flere hundre passasjerer blir tatt av et ras og havner i sjøen? Hvor sannsynlig er det at en familie får et steinras over bilen? Dette er dessverre høyst reelle scenarier. Så langt har vi heldigvis vært forskånet for de største katastrofene. Med dagens trase og standard, er det ikke mulig å redusere risikoen for at det vil skje flere og større ulykker. Økende trafikk både på vei og jernbane vil tvert imot øke sannsynligheten.

Dersom det skjer en alvorlig ulykke, hvordan er det med muligheten for å drive et effektivt redningsarbeid? La oss tenke oss følgende hendelse: Det er fredag ettermiddag. En buss med turister treffer en stein og kjører utfor veien. Den havner på jernbanelinjen 20 meter nedenfor veien. Ulykken skjer mellom Vaksdal og Stanghelle og et stort antall mennesker er skadet.

I løpet av minutter er det stillestående kø fra Trengereid til ulykkesstedet. Flere biler snur, kjører tilbake og blokkerer motgående kjørefelt. Samtidig er det mengder med utrykningskjøretøy på vei fra Bergen til ulykkesstedet.

Vi kan bare tenke oss kaoset.

Med dagens offentliggjøring av NTP, vil englene mellom Bergen og Voss ha nok å gjøre i mange år fremover.