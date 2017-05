Dagens parlamentarisme i Bergen gir kun muligheter for politisk makt til noen få.

Bergen kommune har i dag nærmere 300.000 innbyggere fordelt på åtte bydeler. Folketallet i bydelene per 1.1. 2017 varierer fra 13.751 i Arna til 42.236 i Fana, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fem av bydelene har over 40.000 innbyggere. De mest folkerike bydelene tilsvarer mellomstore norske byer som Haugesund og Ålesund. Dette kan tyde på at lokaldemokratiet i Bergen, uten politiske organ i bydelene, for tiden er noe «underdimensjonert».

Det er derfor viktig at en ny og varig ordning for bydelsdemokratiet kommer på plass. Ordningen må inneholde både muligheter til avgjøre saker i bydelene og muligheter til å påvirke saker som skal vedtas sentralt, enten av byrådet eller bystyret. En egen arena for bydelspolitikere gir mulighet for flere å engasjere seg og delta direkte i politisk arbeid. Et viktig prinsipielt spørsmål det da må tas stilling til er om bydelspolitikerne skal velges direkte i bydelene eller velges av bystyret. Det utvikles best engasjement, legitimitet og lokal identitet til bydelsdemokratiet ved at bydelspolitikerne velges av innbyggerne i bydelene.

Dagens parlamentarisme i Bergen gir muligheter for politisk makt/styring til få, som i praksis vil si byrådet og hel- og deltidspolitikere i bystyret. Dette er særlig tilfelle når det er et flertallsbyråd som styrer, mens et mindretallsbyråd i større grad må ta hensyn til hva et flertall i bystyret mener er til beste for byen. I diskusjoner om ytterligere delegasjon av oppgaver og ansvar innen rammen av lokaldemokratiet i Bergen har det vært argumentert med at politiske organ i bydelen vil føre til ulikhet for innbyggerne. Jeg velger å vektlegge betydningen bydelsdemokratiet vil ha som lokal premissleverandør kontra dagens bydeldemokrati som utøves i rådhuskvartalet.

Det er derfor gledelig at byrådet med bystyrets velsignelse er i gang med en utredningsprosess om hvordan byparlamentarismen kan utvides og forankres i hver bydel. Bystyret skal ta endelig stilling til en ny bydelsordning, som skal gjelde fra begynnelsen av valgperioden 2019-2023. Vi må stå opp for demokratiet på ulike måter hver dag, da motkreftene aldri er langt unna.