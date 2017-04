Vi kunne lent oss rolig tilbake og ventet på oppgjøret for eksproprieringen og bare talt pengene. Men vi vil noe mer.

Når bystyret i løpet av våren tar stilling til reguleringsplanen for neste byggetrinn av Bybanen – til Fyllingsdalen – bestemmer de også rammene og forutsetningene for utviklingen av hele bydelen. Vi ønsker Bybanen velkommen hit. Samtidig er det svært viktig at bystyret treffer kloke valg i denne saken. Vi blir nødt til å leve lenge med konsekvensene.

Som en stor eiendomsaktør og grunneier i Fyllingsdalen, nærmere bestemt på Spelhaugen, håper vi nå bystyret vil bruke sin myndighet til å sørge for at Bybanen til Fyllingsdalen blir til beste for hele samfunnet. Byrådet har sendt ut fagetatens forslag til trase til Fyllingsdalen, og løsning for endestoppet på Spelhaugen. Dette forslaget er ikke til byens eller bydelens beste, men vil tvert imot ødelegge et stort potensial for byutvikling helt i tråd med tidens krav og ønsker til urban og tett utbygging langs Bybanens stoppesteder, og særlig rundt endestoppet på Spelhaugen.

Fagetaten foreslår å bygge en parkeringsplass for 14 vognsett ved endestoppet på Spelhaugen. Med smått og stort skal dette anlegget ta 23.000 m² av vår eiendom. For all del – vi kunne lent oss rolig tilbake og ventet på oppgjøret for eksproprieringen og bare talt pengene. Men, vi vil noe mer.

Vi ønsker en urban utbygging med alle forutsetninger for et godt liv på Spelhaugen, med friluftsområdene i Kanadaskogen som nærmeste nabo. I tillegg til lett atkomst til Bergen sentrum med Bybanen. Vi har gjennom lengre tid samarbeidet med andre i Bergen kommune om en områdeplan for Spelhaugen der vi i samarbeid med prisbelønnede internasjonale arkitekter ønsker å legge til rette for en transformasjon av området.

Her skal det komme boliger, kulturopplevelser, handel og service, med Bybanens stasjon som et kommunikasjonsmessig knutepunkt. Vi bygger og utvikler området i tråd med overordnede planer, samt kommunens eget strategiske plankart. Kort sagt, vi arbeider med planer for hvordan Spelhaugen skal bli en destinasjon langs Bybanen, og mer enn bare et endestopp.

Vi ønsker å bygge fremtidsrettet, med CO₂-nøytral fjernvarme, slik at vi slipper å bygge nye «monstermaster» i nærområdet. Dette prosjektet støttes av Staten gjennom Enova med 1 million kroner. Vi vil også legge til rette for boss-sug og avfallshåndtering og resirkulering i området samt parkering, men inne i den nærmeste haugen (Langaheia) med en løsning bygget på fjellhaller.

Da Fagetatens forslag til bybanetrasé til Fyllingsdalen ble lagt frem var nedturen stor da vi så at det inneholdt en bybaneparkering/et depot som effektivt vil ødelegge for denne visjonen. Det arealet som skal brukes til depotet er på mange måter selve nøkkelen til den utviklingen vi ønsker, og dermed nøkkelen til et stort og positivt skift i utviklingen av hele området. Vi er kritisk avhengig av atkomsten til fjellet for å kunne realisere våre visjoner for området.

Denne saken handler ikke bare om vårt ønske om å kunne utvikle vår tomt slik vi vil, men om løsningen som velges skal være til beste for hele det samfunnet Bybanen skal tjene, eller om det er Bybanen som bygges for sin egen skyld.