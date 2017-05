Senterpartiet utnytter folks usikkerhet mot forandring.

Som konservativ kan vi sympatisere med frustrasjonen over forandringer. Vi forstår hvordan nostalgiske briller kan romantisere det som er i ferd med å forvitre. Romantikk kan imidlertid ikke erstatte behovet for forandring.

Regjeringen har nå satt i gang reformer for morgendagens velferd. Ny teknologi og samling av kompetanse skal styrke de offentlige velferdsordningene i en fremtid med strammere økonomisk handlingsrom. Senterpartiet ser de samme utfordringene som regjeringen, men har valgt å ri på en nei-bølge. De skaper en falsk trygghet på at det eksisterende fungerer, og utnytter folks usikkerhet mot forandring. Men valget står ikke mellom dagens situasjon og forandring. I realiteten står valget mellom forvitring og forandring. For oss er det viktig å forandre for å bevare.

Dagens velferdsstat er ikke bærekraftig. Skal vi unngå å kutte for mye i velferdstjenester, må vi tenke smartere og mer kostnadseffektivt. Derfor er kommunereformen viktig. Vi vet at det kommer en eldrebølge. Det blir stadig færre som betaler for sykehjemsplasser og stadig flere som skal bruke sykehjemsplasser. Skal vi gi den omsorgen de eldre fortjener, må vi tenke nytt og mer effektivt.

Fedje i Hordaland hadde færre enn én ansatt i barnevernet, og flere kommuner i fylket hadde kun én enkelt ansatt på kontoret. Kompetanseutviklingen og overføringer av erfaringer kan da raskt bli katastrofalt. Hvis en nyansatt barnevernspedagog begynner i kommunen og må jobbe alene, er det naturlig føle seg rådløs og ensom i en så viktig jobb. Et godt rammeverk for barnevernet og det å fange saker tidlig opp, kan være forskjellen på suksess og utenforskap for barnet. Sykehjemsplasser og barnevernet er noen av mange eksempler på hvordan vi må tørre å tenke annerledes om velferdstjenester. For hva er egentlig viktigst – kommunegrenser eller velferdstjenestene kommunene tilbyr?

Et lensmannskontor som er åpent torsdager mellom klokken 12 og 14, er ikke en god løsning. Det kan skape usikkerhet når politikontoret forsvinner, men det betyr ikke at politiet ikke er i området. Tvert imot. Nærpolitireformen vil gi mer politi ute. Offentlige kontorer skaper ikke trygghet. Kompetente politifolk med rask responstid, nytt utstyr og tilstedeværelse skaper trygghet.

Senterpartiets kommunikasjonsavdeling maler ut retorikk om at politireformen og kommunereformen er konstruert av dresskledde folk i Oslo. Realiteten er at reformene er faglig begrunnet – i alle ledd. Forskningsrapporter, utvalg og kommisjoner satt ned av forskjellige regjeringer, har gitt grunnlag for reformene og politikken til regjeringen. Senterpartiets motstand kan oppsummeres med Trygve Slagsvold Vedums egne ord: Han er lei av ekspertvelde.