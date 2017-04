Mener virkelig de som styrer denne byen at vi skal ha en boligpolitikk som frembringer angst og fortvilelse i årevis?

På «Innspillskonferansen» i fjor vår innledet byråd Anna Elsa Tryti (Ap) med: Fremtidsbyen bygges nå. Her viser hun til at hun er opptatt av å få frem en miljøriktig byutvikling. Spørsmålet blir, er det miljøriktig byutvikling vi leser om i BT 23. mars?

Utbyggingsselskapet Bybo har gått fra dør til dør i Øvre Fantoftåsen for å kjøpe opp hus. De vil gjøre villaområdet om til blokkbebyggelse og hundrevis av leiligheter. Planen deres omfatter nesten 60 familier, en butikk og en veldrevet Montessori-skole med ca. 100 elever.

To-tre villaeiere i Øvre Fantoftåsen har solgt, men Bybo sier de har god tid, fem til ti år.

Vestre Fantoftåsen ligger også innenfor den randsonen Bybo har skissert, men beboerne her er ikke blitt varslet om hva som foregår. Med en utbygging av 100 leiligheter rett bak rekkehusene i Vestre Fantoftåsen, blir det nok ikke vanskelig å få også disse huseierne til å selge.

Medfører fortetningsfilosofien at det nå er fritt frem for utbyggeres profittbegjær. Er det utbyggere som nå skal bestemme og endre byens identitet og miljø? Skal alle som bor i nærheten av Bybanen i fremtiden føle seg utrygge og sove dårlig om natten fordi det er fritt frem for utbyggere å planlegge oppkjøp og fortetting. Hvilket område går en løs på neste gang?

Hva står vi overfor? Kjetil Helland, eier av Bybo, sier at folk som vil ha hus og hage må flytte. Han synes heller ikke det er ufint å gå fra hus til hus og spørre om de vil selge. Han sier det er frivillig å selge, men selvsagt er det ikke det.

Ralf Kellmann, som bor i Fantoftåsen sier det er svært ubehagelig å bli invadert på denne måten. Bybo har vært på døren to ganger, og han sitter igjen med inntrykk av at dersom de ikke selger, kan de uansett få en fem etasjes blokk like ved tomtegrensen. Mener virkelig de som styrer denne byen at vi skal ha en overordnet politikk som frembringer angst og fortvilelse i årevis for innbyggerne?

Når byggesøknaden kommer til kommunen vil Bybo stå som grunneier om de når sitt mål. Hvem stiller vel spørsmål når en grunneieren vil bygge ut sin egen tomt? På hvilken måte den er ervervet er heller ikke noe tema, men er dette miljøriktig byutvikling?

De som styrer denne byen må ikke la saken utvikle seg slik den gjorde på Storetveitåsen i 80- og 90-årene. Der gikk det ni år før utbyggingsplanen ble opphevet av miljøvernministeren, etter klage fra velforeningen Fantoftåsen. Departementet viste bla. til planfaglige grunner.

Hva med å snu i tide denne gang?