Gutten min sin feiring var nok betydelig mer snever enn tilsynelatende «alle» andre barns.

Atter en nasjonaldag er ferdigblåst. For øvrig min sønns tredje i rekken.

I går kveld da poden omsider hadde sovnet, tok jeg meg i å sitte med en skikkelig dårlig samvittighet. For mens bilder av lekende, pølsespisende og feststemte barn, omgitt av venner og storfamilie på alle bauger og kanter, herjet på sosiale medier, må jeg bare medgi: Gutten min sin feiring var nok betydelig mer snever enn tilsynelatende «alle» andre barns.

BT Junior: Slik var 17. mai i Bergen

Jeg er alenemamma på heltid, har en liten familie, bedriver ikke bilkjøring, og det er forholdsvis begrenset hva angår finanser. Følelsen av å ha frarøvet sønnen min den festdagen han virkelig hadde fortjent, sitter fremdeles i. Det ble med 20 minutters titting på et barnetog vi egentlig ikke fikk se noen ting av, etterfulgt av en snau times trilletur i byen før vi rundet av det hele med en liten visitt hos min mor.

Et ganske puslete program på det som faktisk skal være barnas dag mer enn noe annet.

Pølse? Ja. Is? Ja. Men han hadde fortjent så mye mer. Skrytebilder på Facebook, Snapchat og Instagram hjelper selvsagt ikke veldig på den allerede beksvarte samvittigheten. Misforstå meg rett, jeg skryter selv når muligheten byr seg. Men hvorfor er det blitt så fordømt viktig for oss å høste drøssevis med likerklikk og rosende kommentarer? Hovedårsaken, i mine øyne, er at vi så inderlig ønsker å fremstå som et glansbilde av oss selv. Vi trenger rett og slett bekreftelse så det griner etter.

En uskyldig greie, tenker sikkert mange. Det er det vel isolert sett også. Det er bare så synd at i skyggen av dette voksende behovet for å føle seg «liket» og beundret, sitter det mennesker tilbake og kjenner på følelsen av å ikke strekke til.