Vi fryktet at ledelsen i NHO Hordaland har hengt seg fast i drømmene om verdens lengste flytebro til over 40 milliarder kroner.

Det store flertallet av hordalendingene mener at trygg vei mellom Bergen og Voss er viktigere enn alle andre veiprosjekter. Men våre lokale NHO- og LO-topper bryr seg mer om fantasiprosjektet over Bjørnefjorden enn å sørge for å trygge «dødsveien».

51 mennesker har mistet livet i trafikkulykker på europaveien mellom Vågsbotn og Voss siden veien var «ferdig» for litt over 25 år siden. Her er 828 skadde, mer enn 100 av disse er alvorlig skadet. Det har gått 338 ras, som potensielt kunne drept og skadet enda flere.

Det var en underlig opplevelse å lese Bergens Tidendes reportasje om de lokale NHO- og LO-toppene. De vil bryte samarbeidet med Fylkeskommunen fordi Fylkesordføreren mener at liv og helse bør prioriteres fremfor andre vegprosjekter. Det er nesten ikke til å tro.

Vi fryktet at ledelsen i NHO Hordaland har hengt seg fast i drømmene om verdens lengste flytebro til over 40 milliarder kroner, men synes det er underlig at de lokale LO-toppene ikke vil prioritere liv og helse først. Vegen til Voss er arbeidsplassen for en rekke LO-medlemmer, blant annet de mange lastebilsjåførene som jevnlig trafikkerer dødsveien.

Oppgradering av vegen mellom Arna og Voss handler ikke først og fremst om økonomisk effektivitet, men om å sikre Bergens kanskje viktigste innfartsåre for å unngå flere tap av menneskeliv. «Dødsveien» er rett og slett farlig i en helt annen grad enn andre vegstrekninger med tilsvarende trafikk i Norge. Dette ser det store flertallet av hordalendingene. Og det er derfor akkurat denne strekningen må prioriteres.

Vi har tre oppfordringer.