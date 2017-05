La oss legge vekk de billige retoriske poengene et øyeblikk og heller jobbe sammen for elevene i fylket vårt.

På fredag anklaget Erik Skutle (H) og Peter Frølich (H) rødgrønne utdanningspolitikere og fylkeskommunale byråkrater for å drive skole for sin egen del. Nå stemmer det at det har blitt mindre å gjøre på skolefronten etter at privatskoler suger penger ut av fellesskapet, men skolen i Hordaland er og skal alltid være til for elevene.

Derfor er det vårt ansvar å skape en offentlig skole som er best for flest mulig. Dette er det ikke alle som vil være med på, dessverre.

Saken gjelder opprettelsen av den private skolen YBA, Yrkesskolen for Bygg- og Anlegg, i Bergen sentrum. Da Hordaland fylkeskommune ble bedt om innspill ga vi kunnskapsministeren beskjed om at dette var en dårlig idé basert på at vi allerede har en overkapasitet på skolene våre. Vi ble glatt ignorert. Skolen ble godkjent likevel. Hva er vitsen med å spørre lokale folkevalgte hvis man uansett driter i innspillene?

Hordaland er det fylket med flest elever i private skoler. Dette går selvfølgelig utover elever i det offentlige som i 2015 tapte 115 millioner nettopp på grunn av de private. Når offentlige skoler står halvtomme finnes det bare en utvei; å legge dem ned. Hordaland er et fylke med stor gjeld og vi kan ikke bruke penger på tomme bygg. Dette er uansvarlig og respektløs forvalting av folk sine skattepenger. Noe man skulle trodd Høyre var imot.

Det blir pekt på at vi trenger flere skoleplasser til bygg- og anleggselever i Hordaland. Derfor satser fylkeskommunen på dette i den nye skolebruksplanen. Hvilke av de nye skoleprosjektene ønsker høyre å droppe når det kommer flere private skoler? Jeg antar de ikke ønsker halvtomme klasserom.

Fana Gymnas ble lagt ned i 2015 nettopp fordi vi ikke hadde mulighet til å dimensjonere ned de private skolene. Skutle sa at skolen måtte få bestå, selv om han burde forstått at Høyres politikk med flere privatskoler og fritt skolevalg.

Kjære Skutle og Frølich. La oss legge vekk de billige retoriske poengene et øyeblikk og heller jobbe sammen for elevene i fylket vårt. Dere sitter med makten i regjering. Gi oss mulighet til å dimensjonere ned private skoler slik at alle skoler kan behandles likt. Sørg for en samlet dato for inntak slik at ikke de private kan ta inn elever en måned før de offentlige. Forby depositum på private skoleplasser. Dersom man skal ha konkurranse om skoleplasser burde det skje på likt grunnlag.

Når man oppretter flere private skoler i et fylke med allerede for mange skoleplasser sier det seg selv at dette går utover fellesskolen. Slik regjeringen holder på nå kan det nesten se ut som om de vil ha så lite ansvar som mulig for norsk skole.