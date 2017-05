Vi har tydeligvis levd i en villfarelse om at skolen er til for elevene.

Norge er et herlig land, men vi har jammen meg laget noen rare regler opp gjennom historien. Reglene for friskoler er kanskje blant de aller rareste.

I årevis har det vært en fanesak for venstresiden at alle elever skal gjennom det offentlige skolesystemet. Friskoler og privatskoler har vært ansett som trusler mot denne politikken. Men som med de fleste absurde regler, tvinger det seg frem unntak for å tilpasse politikken til virkelighetens verden. Derfor har døren stått på gløtt for friskoler som har alternativ pedagogikk basert på Steiner eller Montessori, eller friskoler som gir tilbud innen toppidrett.

Man har også holdt seg for nesen og tillatt religiøse friskoler. Dette har gjort at man har kunnet starte et toppidrettsgymnas, men ikke et topprealfagsgymnas. Man kan starte en skole der du blir skikkelig god til å tolke Bibelen, men ikke en der du blir skikkelig god til å bygge hus. Alt i solidaritetens og fellesskapets navn.

Den borgerlige regjeringen har løst opp i dette utdaterte lovverket. Offentlige skoler er fortsatt hovedregelen for de aller fleste elever. Men hvis noen har en god begrunnelse for å starte en friskole, skal de få lov til det. Ganske enkelt og ganske rimelig.

Venstresiden protesterte selvsagt med utestemme. Dette kom visstnok bare til å gagne de ressurssterke elevene. Det ble hevdet at ingen seriøse aktører ville gidde å starte opp en yrkesfagskole.

Vel, her er det som skjedde: Næringslivet på Vestlandet har lenge kjent på behovet for bedre utdanning innen yrkesfag. En rekke bedrifter har meldt tilbake til politikerne at den offentlige yrkesfagsutdannelsen ikke har vært tilstrekkelig nok. De har ventet og ventet på at rødgrønne fylkespolitikere skulle gjøre noe for å løfte nivået, men mistet forståelig nok tålmodigheten.

De bestemte seg derfor for å ta saken i egne hender, og lage sin egen yrkesfagsskole. Ikke for å tjene penger på den. Det har de ikke lov til. De ville rett og slett gjøre noe så grunnleggende positivt som å prøve å lage et bedre skoletilbud enn det som eksisterer i dag.

Denne skolen fikk først nei fra rødgrønne fylkespolitikere. Men den borgerlige regjeringen skar gjennom, og ga tillatelse til å starte. Jubelen var stor hos mange, men reaksjonene fra venstresiden var som forventet. Rødts Solbjørg Marjala, SVs Daniel Charles Hextall og Arbeiderpartiets Emil Gadolin var alle i harnisk over avgjørelsen.

En av begrunnelsene? At skolen vil være så attraktiv at folk ville søke seg dit i stedet for til den fylkeskommunale skolen. Det virker som de rett og slett frykter at den blir for god. Vi har tydeligvis levd i en villfarelse om at skolen er til for elevene. Men det viser seg nå at den er til for rødgrønne utdanningspolitikere og fylkeskommunale byråkrater. En nyttig oppklaring.

Her har vi altså noen ildsjeler som vil jobbe dag og natt for å få flere elever til å velge yrkesfag. De vil øke nivået – og statusen – på utdannelsen. De mener det kan gjøre undervisningen bedre slik at færre dropper ut. Skolen skal fortsatt være gratis for elevene. Hvordan i himmelens navn og rike kan dette være negativt?

Sannheten er trolig at venstresiden frykter denne skolen, fordi den vil vise at vi har hatt rett i det vi har sagt i alle år: Slipper man alternative krefter til, blir tilbudet bedre for alle på sikt. Akkurat som da vi utfordret TV-monopolet, radio-monopolet, post-monopolet eller tele-monopolet.

I stedet for å klage på at noen andre vil gjøre noe bra for yrkesfagelevene i Hordaland, bør de rødgrønne skolepolitikerne heller konsentrere seg om å gjøre den offentlige skolen så god at den blir like attraktiv. Det skader neppe med litt konkurranse fra en seriøs aktør.