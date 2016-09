Siste tall fra Tsjekkia viser lavere fravær, forbedring av oppførsel og bedre skolepresentasjoner.

Vi bor i perioder i barndomshjemmet mitt i Praha, og derfor leser jeg tsjekkiske aviser. I går leste jeg om et prosjekt finansiert av skoleministeriet, som handlet om effekten av organiserte skolemåltider. I Tsjekkia får alle barn treretters middag på skolen, laget på skolekjøkkenet. Disse måltidene koster penger, og noen foreldre har ikke råd til å betale. Staten har derfor vedtatt å betale for måltidene til ca. 4600 barn fra 890 skoler, fra januar av. Betalingen har blitt gjort anonym, for å ikke stigmatisere barna. Det helt ferske resultatet er overveldende.

Hele 86 prosent av skolene registrerte at disse barna hadde mindre fravær, og at de deltok mer på skoleutflukter. 60-75 prosent skoler rapporterte om forbedring av oppførsel, sosial integrering og bedre fysiske- og skoleprestasjoner.

Derfor tenker jeg på våre norske barn: hvor mange møter på skolen uten å ha spist frokost? Og hvor mange går uten å spise et ordentlig måltid i løpet av skoledagen?

Hvordan har disse barna det? Og hva kan vi gjøre for dem? Jeg bare spør.