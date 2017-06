Gjennom to budsjetter har byrådet hatt anledning til å rydde opp. De har med viten og vilje gjort eldreomsorgen verre, for å spare noen kroner.

Sentrumsbyrådet innførte i 2015 nye normtider for hjemmetjenestene til eldre, altså den gjennomsnittlige tiden som er til rådighet for å gi hjelp og pleie.

Senter for omsorgsforskning ved Høgskulen på Vestlandet har nå undersøkt konsekvensene av de endrede normtidene, og det er ingen overdrivelse å kalle konklusjonen en skandale.

9 av 10 ansatte mener de har fått en verre arbeidshverdag, og at tjenestene har blitt dårligere for de eldre. Risikoen for brudd på forsvarlighetskravet har økt. Ansatte har sluttet i jobben fordi de ikke orker mer. Det som skulle være et sparetiltak kan til og med vise seg å medføre økte kostnader.

SV har vært sterkt imot innstrammingen fra den ble innført, fordi vi så at den nødvendigvis ville medføre et dårligere tilbud til byens eldre, og dårligere arbeidsvilkår for de ansatte. Dette har vi gjentatte ganger advart mot i komité og bystyre.

Det er ingen tvil om at byrådet har sviktet. Man har sabotert for sine egne ansatte, og forverret vilkårene for en allerede presset og underbudsjettert tjeneste. Kuttene i normtidene har vært en fiasko, som har gått ut over tilbudet til byens eldre på en uakseptabel måte.

Byrådet har kjent til situasjonen lenge. Igjen og igjen har de blitt advart om farene ved de usosiale kuttene. De ansatte har gitt tydelig beskjed, og de eldre har ropt varsko.

Det var nå vi skulle rustet oss til eldrebølgen som kommer. Etter valget hadde Arbeiderpartiet sjansen til å rydde opp etter høyresidens kuttpolitikk. I stedet har de bevisst videreført sultefôringen av eldreomsorgen.

Gjennom to budsjetter har de hatt anledning til å rydde opp. De har med viten og vilje gjort eldreomsorgen verre, for å spare noen kroner. Det er skammelig.

Nå varsler byrådet at de vil rydde opp i rotet sitt, og at det vil komme en sak på senhøsten. Det er for lite, for seint. Mye kan og bør gjøres, men det trengs ingen ny informasjon for å forstå hva som må til som strakstiltak: Normtidene må reverseres umiddelbart. Dette kan byrådet få til i løpet av én arbeidsdag hvis de tar ansvar.

Reversér normtidene nå. Gjenopprett tilliten til de ansatte. Gi byens eldre den hjelpen de fortjener.