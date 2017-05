Som helsesøster har jeg møtte «Stine» på 15 år som skal debutere med «Jonas» på fredag, bare for å få det overstått.

Jeg har tenkt sykt mye på sex det siste halvåret. På vennesex, kjærestesex, debutering, oralsex, analsex, onanering, gruppepress, seksualitet, one night stands, seksuell helse, kåthet, holdninger, egne grenser, klitoris, porno, intimkirurgi, orgasme, seksualundervisning i skolen, kjønnsidentitet, voldtekt, gode og dårlige hemmeligheter, overgrep, dickpics, billedspredning i sosiale medier, prevensjon, klamydia og graviditet.

Tankene har svirret, og det har vært mange diskusjoner. Mye fordi jeg er helsesøsterstudent, men også på grunn av programmer som «Innafor» og «SKAM» som har engasjert mange, også meg.

Privat

Jeg har også blitt sjokkert over ulike holdninger, for eksempel dem som kom frem i russesanger dette året. For ikke å nevne forrige ukes sexnyhet om to ungdommer som hadde sex i en russebuss, og at det skal ha blitt filmet og spredd på sosiale medier. Jeg tenker på grenser, holdninger og seksuell helse.

Jeg har nemlig møtt mange av disse ungdommene jeg leser om i avisen og på nettet. Jeg har møtt ungdom som «sexer» på do i friminuttet fordi det er kult. Jeg har møtt «Stine» på 15 år som skal debutere med «Jonas» bare for å få det overstått. Det er ikke kult å være den siste i gjengen som ikke har gjort det. De andre jentene sier dessuten at han er en bra fyr å debutere med.

Jeg har møtt Heidi som debuterte, for så å få spredd debuten sin på nettet av «noen venninner» som hadde filmet det hele. Skjønner de konsekvensene av å dele sånt på nettet?

Jeg har møtt Hanna som ble voldtatt på fest av en kompis som vurderte at Hanna sa ja. Hun var så full, så full… og sov seg egentlig gjennom hele sexen. De hadde jo klint på forhånd og havnet i sengen, så var det en voldtekt da?

Jeg har møtt Karsten som lurer på om han tenner på samme kjønn. Han er fortvilet og bruker mye tid på å tenke. Han føler seg annerledes, usikker på sin identitet. Jeg har møtt Jasmin som ønsker prevensjon uten at foreldrene skal vite noe. Foreldrene er muslimske og vet ikke at hun har debutert. Hun føler seg dratt mellom to kulturer. Og Christel som har hatt over 25 partnere i en alder av 17 år.

Og så har jeg møtt Henrik som vil teste seg for klamydia, og Camilla som vil legge inn en P-stav. To unge voksne som tar ansvar for egen seksuell helse.

Det gjør noe med en når en får alle disse historiene. Likevel er jeg så glad for at alle disse nydelige ungdommene deler historiene sine med meg og med alle de andre fantastiske helsesøstre rundt om. Jeg er heldig som får innblikk i hvordan det er å være ungdom i 2017 og mulighet til å veilede dem videre.

Samtidig har det fått meg til å tenke på hvordan jeg ønsker å formidle temaet seksualitet til ungdom. Hvordan skal jeg være en god helsesøster oppi alt dette og greie å møte den enkeltes behov? Jeg har heldigvis fått gleden av å observere og lytte til noen som virkelig kan det. Sexologer, erfarne helsesøstre og ansatte på Smiso, blant annet.

Hvordan kan vi alle bli bedre? Hvordan snakke om seksualitet som noe positivt berikende, og ikke bare om alle farene med det?

Heldigvis har helsesøstrene fått inn i den nasjonale veilederen at vi allerede ved toårsalderen skal ta opp temaet ved helseundersøkelsen. Det er en begynnelse. Det er bra at vi begynner med de små og snakker om grenser – egne og andres. At vi snakker med foreldrene om hvordan de kan ta opp temaet på en ufarlig og naturlig måte.

Foreldre, helsesøstre og barnehagelærere kan formidle at underlivet og munnen vår er områder som andre ikke skal tukle med. Og hvis ungene hyler og sier at «Mamma pleier å ta en romperakett inn i rompen min av og til», så kan vi formidle at «Det er viktig å gjøre når man har feber. Kun da.» Sånn kan barns forståelse øke.

Jeg har også underveis på helsesøsterstudiet begynt å bli bevisst på hvordan jeg og andre snakker om seksualitet. Ønsker jeg å være den som formilder holdninger som «jævla homo» eller «den horen»? Absolutt ikke, men jeg kjenner flere menn som har formidlet slike holdninger i påhør av barn og ungdom. Man hever kanskje ikke på øyenbrynet over at noen sier hore om nabojenten. Kanskje menn hadde reagert annerledes hvis det var deres datter?

Ungdommene bør også våkne. Det er jo dem det gjelder mest. At det skrives russesanger i 2017 som til de grader snakker ned jenter, gjør meg forbannet. At ikke flere unge jenter også gjør det, forundrer meg.

Første møte med seksualitet for mange barn er på nettet. De googler, kommer inn på grove pornosider, og tror kanskje at «det er sånn sex skal være» – rå og brutal. Følelseskald. Kjapp, kjapp ferdig.

Men seksuell helse og et seksualliv er kjærlighet, intimitet, kos, berøring og trygghet med en du er glad i, tiltrukket av eller har en positiv kjemi med. Det er noe som skal gi nytelse og glede. Sex er et sunnhetstegn og bør være positivt berikende.

Vi må ikke glemme å formidle alle de positive fordelene av et aktivt seksualliv, som at det er avstressende, styrker immunforsvaret, får blodpumpen i gang og gir huden glød.

Men hvordan kan vi formidle at de unge ikke skal presses til å ha sex, men kjenne etter når de er klar?

Vi helsesøstre møter ungdommer som har hatt dårlige opplevelser med sex. Det er så unødvendig. Så snakk med ungdom, våg å stille spørsmål, være nysgjerrig på ungdomskulturen. Snakk om grenser, holdninger og seksuell helse. Få frem at sex skal være frivillig, lystbetont og likeverdig.