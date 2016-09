Når man lar kirkegården forfalle over mange år, forfaller også vår siviliserte levemåte.

Hjertelig takk til Tor-Anfinn Aasen (BT 20. august) og Jan Erik Hagen (BT 23. august) for engasjerende innlegg om tilstanden på kirkegårdene. Jeg har selv vært ansatt som gartner på kirkegårdene i Bergen i perioden 1991 - 2009, med visse opphold. Jeg går ofte tur på Møllendal og Solheim gravplass, og har i mange år sett på den begredelige utviklingen. Mine bekymringsmeldinger til kirkegårdsledelsen er blitt møtt med øredøvende taushet.

Kirkegårdene var mye vakrere og bedre vedlikeholdt før. Det var flere folk, både faste og sesongansatte. Det merkelige er at budsjettene for drift og vedlikehold den gang kun var en brøkdel av dagens. Det var også enklere før. Bergen kommune hadde ansvaret for drift og forvaltning og var arbeidsgiver for de ansatte. I dag har man Bergen kirkelige fellesråd, Gravplassmyndigeten i Bergen, Akasia og Akasia AS. Forvirret? Man steller dessuten ikke kirkegårder lenger, i dag heter det eiendomsutvikling. Hva i all verden det nå måtte innebære.

Det er mange år siden børs erstattet katedral hos kirkegårdsledelsen. En gang tidlig på 2000-tallet fant man ut at man skulle kreve inn tilbakevirkende festeavgifter. Jeg husker gråtende gamle damer som ble avkrevet for store beløp for graver som de hadde stelt i desennier. Hvis betalingen uteble, ble de truet med sletting av graven. Heldigvis gikk man bort fra den uverdige og sannsynligvis ulovlige ordningen etter negativ medieomtale og protester fra kirkedepartementet.

Noen år senere ble vi sendt ut på kirkegårdene på Sotra for å klippe gresset mot betaling. At gresset på kirkegårdene her i Bergen vokste over gravstøttene spilte visst ingen rolle. I dag er gjerne gartnerne, de få som er igjen, ute i private hager og borettslag. For 25 år siden besto kirkegårdsadministrasjonen i kommunen av 5 personer (litt forenklet). Det var kirkevergen, landskapsarkitekt, kontordame og 2 driftsledere. Siden den gang har administrasjon og byråkrati vokst ut av alle proporsjoner. Man driver med mange slags virksomheter som ikke har noe som helst med kirkegårder å gjøre. Øverst for det hele troner en konserndirektør.

Jeg har en bønn til ansvarlige poli-tikerne i Bergen: La noen andre få jobben. La kirkegårdene få en bedre forvaltning og de som jobber der få en bedre arbeidsgiver. Få gartnerne tilbake til kirkegårdene og få tilbake alle de dyktige fagfolkene som har fått nok og sluttet mens ledelsen har vært travelt opptatt med omorganiseringer, privatisering og nedbemanninger.

Når jeg går min faste kveldstur på Møllendal eller Solheim, har jeg for lengst sluttet å irritere meg. Men jeg lurer ofte på hva andre mennesker tenker og om de tenker noe i det hele tatt. Kanskje er det ikke så nøye om det ligger løv fra i fjor eller at den blomstrende prydhekken er grodd igjen med høymol, geitrams og bjørnekjeks?

Kirkegården er selve rammen rundt gravferden. Et siste hvilested for mennesker som har levd. Det er også plassen hvor pårørende steller gravene til sine kjære. Et sted for å sørge, minnes og å finne ro. Når man lar en slik plass forfalle over mange år; Ja, da forfaller også vår sivilisasjon og vår siviliserte levemåte.