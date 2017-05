Den tydelige favoriseringen av Øst- og Sørlandet gjenspeiles av hvem som har forhandlet frem NTP-prioriteringene.

Hordaland er fylket med lengst erfaring med bompenger, og sikkert det med flest bompengeprosjekter. Det fremstår derfor ikke som troverdig at de har regnet feil med hele fire milliarder. Dersom dette hadde vært tilfelle, hvorfor utsette statsministeren for det pinlige pressestuntet på Arna stasjon i februar, der Erna Solberg lovet pengedryss og fullfinansiering av ny E16 og dobbeltspor mellom Arna og Stanghelle og E39.

Realiteten er at regjeringen, til tross for en enorm økning i rammen, ikke har klart å prioritere hovedveien mellom de to største byene, slik at folk kan ferdes trykt og uten redsel for å få sten i hodet. Med dagens forslag til NTP er det bare Bergen av de store byene som ikke har trygg vei til Oslo.

Faktum er at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har store utfordringer med å komme i havn med alle forventningene han har skapt rundt i landet i løpet av de siste fire årene. Han prøver nå desperat å vri seg unna med å skylde på administrasjonen. Den tydelige favoriseringen av Øst- og Sørlandet gjenspeiler hvem som på vegne av regjeringen har forhandlet frem NTP-prioriteringene: Nikolai Astrup (H) fra Oslo, Hans Andreas Limi (Frp) og Abid Raja (V) fra Akershus og Hans Fredrik Grøvan (Krf) fra Vest-Agder.

Regjeringen har ikke tatt ansvar for å bidra til utvikling i hele landet, men bidrar til økte forskjeller, og Vestlandet sakker akterut. De økonomiske rammene blir strammere fremover, og prosjekter med oppstart etter 2024 er dermed svært usikre.

Regjeringen ble tydelig overrasket over den dårlige mottakelsen NTP har fått i Hordaland og har prøvd å kompensere med å foreslå å starte ny E16 på strekningen som er tryggest: Arna–Trengereid. Erna Solbergs sin lovnad om fullfinansiering viser seg å innbefatte bompenger, og det er ikke bestemt hvor mye, eller hvor bompengestasjonene skal stå. Samferdselsministeren har med statlig plan hatt alle muligheter for effektiv planlegging og fremdrift, og han kunne lagt prosjektet inn under Nye Veier AS for å sikre ytterligere prioritet og forutsigbarhet.

Det er grenser for hvor mye befolkningen skal betale i bompenger for å komme seg på jobb og ha et normalt aktivt liv. Bompengeinnkrevingen i vår region er nå så omfattende at den får konsekvenser på fordelingspolitikken, mobiliteten og konkurransekraften.

Det er også spesielt at statens representant i Hordaland stopper bygging av 700 nye boliger i Blomsterdalen fordi det er for langt til Bybanen, samtidig som staten argumenter for å utvide bo- og arbeidsregionen til Stavanger!