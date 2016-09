Nedlegging av Olsvikåsen videregående er så absurd, at jeg mistenker det er et pressmiddel.

Olsvikåsen videregående skole ble bygget i 2006. Den kostet 133 millioner kroner. I disse dager bygges det et påbygg. Og i 2018 skal skolen bli lagt ned. Vi snakker her om én av de mest populære og moderne videregående skolene i fylket, med høye inntakskrav.

En skole som viser gode resultater i elevundersøkelsen og med lite frafall. Alt dette vet fylkespolitikerne og fylkesadministrasjonen. Likevel foreslår de denne skolen for nedlegging. Men mener de virkelig det?

Vi tror ikke at man faktisk har planer om å legge ned Olsvikåsen. Skolen er bare én av tre brikker i et spill. De to andre er Laksevåg vgs og Fyllingsdalen vgs, alle i Bergen vest. Fylkeskommunen ønsker å kutte ned på antall plasser innen studieforberedende linje. Man viser til at planlagte nybygg på Sotra og Askøy kan bety lavere elevtall for de tre skolene i Bergen vest. Og derfor må antallet studieforberedende plasser kuttes.

Utgangspunktet til fylkeskommunen er imidlertid å kutte studieforberedende plasser på Laksevåg videregående skole. Men for å presse gjennom dette kuttet på Laksevåg, trenger man et pressmiddel. Og dette pressmiddelet heter Olsvikåsen vgs.

Fordi nedlegging av Olsvikåsen er så absurd, regner man med at man får tilslutning til å legge ned studieforberedende på Laksevåg. Men hva hvis regnestykket ikke går opp? Hva hvis det plutselig danner seg andre flertallskonstellasjoner i den store debatten om skolestrukturen? Da ofres Olsvikåsen. Selv om man egentlig ikke mente det. Er dette seriøs skolepolitikk?