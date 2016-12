Menneskene i barnehagene mangler verken engasjement, kunnskap eller vilje. Men vi er for få.

Du kjenner henne kanskje? Hun som har lubne små hender som holder godt fast rundt fingeren din. Hun som smiler når du smiler, ler når du ler, gråter når du går og tier når du ikke er der. Eller kanskje du kjenner han som stadig flakker med blikket? Han som ler litt usikkert, som aldri gråter, men som kryper så langt inn i favnen din at det kjennes som om han har tenkt til å bli der for alltid.

Kanskje har du møtt han som bestandig gjemmer seg, legger seg flat på magen med hodet i hendene, han som skyver deg bort og som alltid sier nei? Han sier egentlig ikke nei, du vet det..? Han sier «se meg!». Slik gutten i favnen sier «hold meg!» og slik hun med de lubne, små hendene sier «vær her!» Vi vet det, vi som er der ute i barnehagene, vi som møter disse barna om morgenen. Og vi vil være her, se dem, holde dem. Men dessverre er det ikke sikkert at vi kan.

Vi vet at morgenen kan være tung, at avskjeden med mamma eller pappa kan være litt vanskelig. Vi vet at det kan ha gått fort i svingene hjemme, at noen kan ha kjeftet eller snakket med en litt streng stemme og at denne stemmen har blitt til en vond klump i magen som kan være vrien å bli kvitt på egen hånd. Vi vet at du, han, hun, de, ikke har ordene eller motet til å fortelle oss at akkurat denne morgenen er litt vond og vanskelig, men vi forstår heldigvis også at et fast grep rundt en finger, et flakkende blikk, en nervøs latter, en taus protest – at alt dette er ønsker om å bli sett, holdt, tatt vare på. Og det er det vi skal gjøre. Det er det vi vil.

Det kan være ditt barn, dette. Din sønn eller din datter. Og jeg vet at du blir lettet når vi åpner armene våre hver morgen, og han eller hun kryper inn i dem. Jeg vet at du er en bekymring mindre i det vi griper ditt barns hånd, og han eller hun rusler smilende inn på avdelingen sammen med oss. Jeg vet også at du vil at det skal være sånn, at vi kan holde ditt barn så lenge det behøver det. At vi kan ha det hos oss helt til det strekker seg mot gulvet; mot en bil, en dukkevogn, en venn, og på denne måten signaliserer at det er klart for at barnehagedagen skal starte. Jeg vet at det er det du tenker, tror, ønsker. Og jeg vet at vi ønsker det samme.

Men vi vet også at hver av oss bare har ett fang. At hver av oss bare har to armer, og at det straks kommer et nytt barn som også behøver å bli sett, å bli holdt, å bli tatt vare på. Deretter følger ett til. Og så enda ett. Og samtidig vet vi at det enda er en god stund til neste fang kommer på jobb. Her er mange små, med hjerter som hamrer litt ekstra fort idet døren lukkes bak mamma eller pappa. Her er mange hender som skal holdes, mange tårer som skal tørkes og mange små kropper som skal svøpes i en trygg favn. Dessverre er det for mange.

Vi tenker vel alle at det bør være et likt og kvalitetsmessig godt barnehagetilbud for alle – uansett hvor i landet man bor. Like fullt er det store ujevnheter i bemanningen fra barnehage til barnehage. Per i dag finnes det faktisk ingen regler for hvor mange barn en voksen kan ha ansvar for, utover at det skal være én barnehagelærer per ni småbarn, eller per 18 store barn. Og barna regnes som store fra det året de fyller tre år. Slik kan man faktisk drive barnehage med lav bemanning, med loven i hånd. I lys av dette er det jammen ikke rart at det finnes store variasjoner i kvaliteten på det pedagogiske tilbudet i barnehagene. Skal vi snakke kvalitet i barnehagen må vi altså ikke snakke om mangel på kunnskap, men om mangel på folk. Det vi behøver er en lovfestet bemanningsnorm, og vi trenger den nå.

Å skape gode leke- og læringssituasjoner i grupper med for mange barn og for få voksne er ikke bare vanskelig – men tidvis også en umulighet. Vi både kan og vil, vi som er her ute i barnehagen, men faktum er at vi er gitt noen rammefaktorer som tidvis er så usedvanlig begrensende at vi knapt får benyttet de ressursene vi sitter på.

Kan det så hende at det er rammefaktorene som bør kartlegges og vurderes, heller enn hvert enkelt barn? For det er sannelig sikkert, at det er her skoen trykker!

Sektoren mangler verken engasjement, kunnskap eller vilje – barnehagene er fulle av flotte mennesker som har valgt denne jobben nettopp fordi de har alt dette. Ved å øke bemanningen vil disse menneskene kunne få rammevilkår på egen arbeidsplass, som er tilstrekkelig gode til at de faktisk får mulighet til å bruke den kompetansen de besitter. Først når dette er på plass vil man kunne skape et optimalt miljø for omsorg, lek og læring. Og til syvende og sist så er vel dét et mål vi har til felles, barnehagefolket og politikerne; å skape en trygg barnehagehverdag med omsorg, lek og læring for alle barnehagebarn.