Takket være vannkraften har Norge et fornybart kraftsystem som bør være vår motor inn i det grønne skiftet.

Snart skal det bestemmes om det blir utbygging av vannkraft i Øystesevassdraget. Stortinget har sagt nei til vern av Øystesevassdraget og fylkestinget er positiv til utbygging. Regjeringen kan trygt fatte et positivt vedtak.

BKKs prosjekt medfører at ca. en fjerdedel av vannet i Øystesevassdraget vil bli overført kraftproduksjon i Samnanger. Dermed kan eksisterende kraftverk utnyttes, og det er heller ikke behov for nye magasin eller kraftledninger. Vannstanden i Vossadalsvatnet vil være som i dag.

Inntaket til overføringen blir skjult for å gjøre inngrepet minst mulig. Utbyggingen har en god samfunnsøkonomisk løsning, noe også Norges vassdrags- og energidirektorat har konkludert med. NVE sine krav til økt minstevannføring ivaretar hensynet til natur og friluftsliv. Prosjektet har større fordeler enn ulemper for samfunnet.

Jeg er overbevist om at området vil være attraktivt for friluftsliv også etter en utbygging. Det har vi sett mange eksempel på, blant annet i Aurlandsdalen og Stølsheimen som både er svært populære turområder og har mye vannkraft.

Turisme og økt reiseliv trekkes frem som et argument for å bevare vassdraget som urørt. Likevel, forurensing fra turister er også en utfordring.

Så er det slik at noen lokalt er for vern i øvre del av vassdraget, men ønsker utbygging lenger nede. Med tanke på verdiskaping og samfunnsøkonomi er det en dårlig løsning. BKKs prosjekt utnytter vannressursene mest effektivt, noe NVE legger vekt på i sin positive innstilling. Regulert kraft har en langt høyere verdi enn uregulert kraft. Dette fordi en kan nytte vannet når det er behov for kraft.

I kampen mot klimaendringer og vårt bidrag til det grønne skiftet, må vi tenke helhetlig. Vi trenger mer grønn kraft for å fase ut noe av det vi bruker av fossil energi. Da vil summen av flere mindre prosjekter utgjøre en forskjell til sammen. Derfor er jeg også tilhenger av andre utbygginger.

Mitt engasjement for vannkraft gjelder således ikke bare BKK, der jeg jobbet før jeg ble heltidspolitiker. Vannkraft er den mest effektive energiformen vi har og den har lavest klimaavtrykk. I det grønne skiftet trenger vi mer vannkraft. Derfor er jeg også positiv til andre prosjekter.