Når han vil at BT skal bruka overskrifta «Året da Hordaland ble NTP-vinner,» burde han føydd til «gevinsten får de først om 12 år.»

BT har gjennom fleire artiklar peika på at Hordaland og Vestlandet kjem dårleg ut i det NTP- forslaget som regjeringa har lagt fram, og då spesielt i den første seksårsdelen av planen. I eit debattinnlegg 30.05 sutrar samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fordi han ikkje får dei overskriftene han vil ha. Han lanserer sjølv ei rad med alternative overskrifter som han meiner spesielt BT og NRK burde brukt på regjeringa sitt NTP-forslag, og han toppar det med «Året da Hordaland ble NTP-vinner.»

Men det ser ut for at me må venta lenge på statleg finansiering av nye investeringar i fylket vårt. Oversiktstabellane i NTP- dokumentet frå regjeringa viser at det i dei første seks åra i planen, perioden frå 2018- 2024, blir lagt opp til at Sotrasambandet er det einaste nye vegprosjektet i fylket, og at statlege løyvingar til fellesprosjektet E16 og jernbane mellom Arna og Stanghelle ikkje ligg inne før frå 2024.

Då Erna Solberg og listetoppane frå Frp, KrF og Venstre var på Arna stasjon for å røpa hovudsatsingane i NTP-forslaget for Hordaland, så hadde dei nok ikkje rekna med at reaksjonane skulle bli så negative som dei har blitt. Forventningane i ulike deler av fylket var høge, og dei fleste rekna nok med at regjeringa, ut frå tidlegare lovnader og rapportar ville varsla snarleg igangsetjing av tiltak som veg og bane mellom Arna og Voss, Kyststamvegen og vintersikring av fjellovergangar på Aust- vestsambanda.

Det er grenser for kor glad du kan bli når du ønskjer noko sterkt og har eit stort behov nå, og så får høyra at planen er at ein skal byrja å bygga det om 6–7 år. I tillegg kjem at det i denne 12-årsperioden som NTP varer skal haldast stortingsval i 2017, 2021 og 2025. Med dagens system skal det då bli vedtatt ny NTP tre gonger før planperioden er slutt. Og så er det Stortinget som skal vedta dei årlege budsjetta, då er det forståeleg at jubelen ikkje akkurat stod i taket.

Når Solvik Olsen no vil at BT skal bruka overskrifta «Året da Hordaland ble NTP-vinner,» så burde han i alle fall føydd til «men gevinsten får de først om 12 år.» Når statsråden påstår at Høgre/Frp-regjeringa startar bygging av Hordfast, Ringeriksbanen, E16 Arna-Voss og Vossebanen langt tidlegare enn Ap/Sp hadde tenkt, så kan han i alle fall ikkje ha innsikt i korleis me i Ap tenkjer.

Og når han her påstår at avstanden mellom Ap sine ordførarar og Ap si stortingsgruppe openbert er lang, så kan eg avkrefta det, og heller spør tilbake kva reaksjonar regjeringspartia har fått frå sine eigne tillitsvalde og partimedlemar i Hordaland etter framlegginga av NTP-forslaget.