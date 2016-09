Den norske stat og kirke har vært med på å ødelegge et folk og en kultur.

Linda M. Aleksandersen representerer Landsorganisasjonen for Romanifolket, mens Herman Elikvist Bærheim representerer Foreningen for Romanifolkets kystkultur

Både den norske stat og statskirken har begge stått frem og bedt om unnskyldning for den hardhendte politikken mot romanifolket.

Det er vel og bra at de sier de vil bøte på de lidelser de har påført denne folkegruppen, men vi er mildt sagt fortvilet over hvordan stat og kirke har håndtert den såkalte forsoningsprosessen i etterkant, og da spesielt i seinere tid.

Lovnader om oppreisning og erstatning har blitt omgjort og avviklet. Stønad til våre støtteforeninger og institusjoner blir kuttet til beinet. For oss er det ingen tvil, myndighetene prøver å ufarliggjøre oss som en politisk aktør og fraskrive seg sitt ansvar som overgriper.

Vi har i flere årtier arbeidet med dette, og for noen år siden kunne det virke som om vi hadde fått gjennomslag og aksept for vår sak. I 2004 fikk vi bevilget 75 millioner til romanifolket/taternes kulturfond, for bevaring og utvikling av romanikulturen. Det tok seg sikkert flott ut i nyhetsbildet at myndighetene bevilget ei kollektiv erstatning til oss. Men fakta er at vi ikke fikk disponere fondet selv, men måtte ta til takke med avkastningen. Fondet ble seinere inndratt og erstattet av årlige bevilgninger over statsbudsjettet.

Våre interesseforeningers tilskudd til drift er blitt kraftig reduserte og er nå nede på et minimum. Dette ødelegger for våre muligheter til å kunne gjøre det arbeidet vi ønsker og bør å gjøre.

På kirkemøtet i Trondhjem i 2000 vedtok kirken en unnskyldning overfor romanifolket for overgrep mot romanifolket, med arbeidsleir, barnehjem og knuste menneskeskjebner. Så skjedde det lite.

I 2015 tok Kirkens Sosialtjeneste (KS) kontakt med våre organisasjoner og sa at de ville ha møter med oss, for å se om noe kunne gjøres til gavn for romanifolket. Selv om skepsisen var stor fra vår side, gikk vi til flere dialogmøter med KS. Romanifolket er ikke en ensartet gruppe. Vi er folk med svært forskjellig bakgrunn og med delte meninger.

Det endte opp med at KS forlangte at vi måtte enes om hva de kunne gjøre for oss. Når de i tillegg begynte å røre med hvem som skulle representere hvem i disse møtene, så bidro de kun til splid og uro innad i folkegruppen.

I 2016 har kirken igjen kommet på banen. Etter 16 år er det eneste de har å tilby romanifolket en oversettelse av «Fader vår» og en prestetjeneste omtrent ingen vil ha. Ryktene om dette tilbudet har florert blant folket en stund, men når vi har henvendt oss til kirken og spurt så har de benektet, inntil det nylig ble slått opp i mediene. For tiden koker det i romanimiljøene av harme og fortvilelse. Vi opplever dette som et nytt overtramp fra kirken sin side.

Alle som har grunnleggende kjennskap til romanifolkets tragiske historie i Norge, bør kunne se at den norske stat har vært med på å ødelegge et folk og en kultur.

Er det på tide at de blir stilt til ansvar i et rettsoppgjør? Kanskje kan romanifolket da få sin oppreising og muligheten til å redde restene av en kultur.