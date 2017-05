Romania trenger turister som kjøper varer og tjenester, ikke småslanter i et pappbeger i Norge.

Det var rystende og provoserende det som kom frem i Brennpunkt om den organiserte tiggervirksomheten i Bergen og tilhørende bigeskjefter.

Jeg har ved tre anledninger vært på ferie i Romania, første gang i 1976, andre gang på interrail i 1992, og sist for noen få år siden med en vennegjeng der turledere hadde god kjennskap til Romania.

Vi fikk oppleve et svært vakkert og mangfoldig land, fra Transilvania med sine skoger, fjell og middelalderlandsbyer, landskapet langs Donau med det fantastiske Donaudeltaet på grensen til Ukraina, flotte badestrender ved Svartehavet. Og Bucuresti med det enorme parlamentspalasset, bygget som presidentpalass av diktatoren Ceausescu. Nevnes må også besøk på et barnesykehus i Craiowa, i sin tid pusset opp av bergenske brannmenn.

Romania er vel verdt et besøk, men den negative reklamen rundt rumenske tiggere og kriminelle i Norge bidrar ikke til at man velger Romania som reisemål. Landet trenger turister som kommer og kjøper varer og tjenester, ikke småslanter i et pappbeger i Norge.

Rumenerne har en formidabel jobb med å forbedre forholdene i sitt flotte hjemland. Det gjør de ikke ved å sitte i Bergen sentrum og tigge penger.