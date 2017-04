Når disse barna kommer hit og endelig tror at de er i sikkerhet, blir livene deres nok en gang satt på pause.

I 2016 fikk 316 barn midlertidig oppholdstillatelse uten rett til fornyelse i Norge. Barna har kommet til Norge uten foreldre, og fordi norske myndigheter ikke klarer å finne omsorgspersonene deres, får de være i Norge frem til de fyller 18 år. Etter dette skal de returneres til landet de har risikert livet på flukt bort fra.

Dette er barn i en allerede svært sårbar situasjon. De har vokst opp i områder preget av krig og konflikt, og vært på en farlig og traumatisk flukt til Norge alene. Når de kommer hit og endelig tror at de er i sikkerhet, blir livene deres nok en gang satt på pause.

Brødrene Hussein og Hassan er to av de skrekkelige eksemplene på hvordan midlertidigheten preger barna. Gjennom filmen «De Andre», regissert av Margreth Olin, følger vi livene deres med begrensede oppholdstillatelser på Salhus mottak. Etter å ha mistet familien sin, flukter brødrene fra Afghanistan til Norge. Påkjenningene fra hjemlandet, flukten og midlertidigheten blir for mye for Hussein, som går på en psykisk smell, og mister følelsen i beina.

Husseins sak er dessverre ikke unik – i dag slår mottaksledere over hele landet alarm for barnas situasjon. Midlertidigheten gjør barna deprimerte og gir dem søvnvansker, konsentrasjonsproblemer, nedsatt livslyst og psykiske problemer. Flere mottaksansatte forteller også om selvskading og selvmordsforsøk.

Til tross for de alvorlige konsekvensene, har likevel bruken av midlertidige oppholdstillatelser økt kraftig. I 2015 var 1,3 prosent av alle asylvedtak gitt til enslige asylsøkende barn midlertidige tillatelser. I 2016 var tallet 14 prosent. Slik det ser ut i dag, vil tallene fortsette å øke.

Barnekonvensjonen sier at alle avgjørelser som involverer barn skal tas til barnets beste. Her skjer det stikk motsatte. Midlertidige oppholdstillatelser er en barnefiendtlig praksis og et av de mest alvorlige rettighetsbruddene barn i Norge opplever.

På årsmøtet til Hordaland Ap ble det vedtatt at de går imot bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Det er et enormt stort skritt i riktig retning. Vi trenger modige politikere som tør å prioritere barns beste.