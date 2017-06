Det er nødvendig med statlige tiltak som stimulerer bedrifter til å tilby praksisplass.

Arbeidsledigheten i Norge har steget de siste årene, grunnet nedgangstider i oljebransjen. Dette rammer også nyutdannede. Færre studenter går rett ut i relevant jobb etter studier, og tiden de bruker på å skaffe jobb blir lengre.

Dette er et alvorlig problem.

Høyere utdanning og relevant arbeidserfaring er nøkkelen til en mindre oljeavhengig økonomi. Derfor er det viktig med praksis som en integrert, poenggivende del av studiet.

Privat

Praksisplass er for mange en døråpner inn til arbeidslivet. Dette bidrar til å gi studentene relevant arbeidserfaring og tettere relasjoner med arbeidsmarkedet. Arbeidsgiverne får i større grad oversikt over hvilken kompetanse studentene og studieretningen innehar. Dette senker risikoen ved ansettelser, og er dermed gunstig for alle parter.

Mange studier har praksisplass som en valgfri poenggivende del av studiet. Dette gir gode resultater. I en artikkel publisert 16. januar 2017 i Dagens Næringsliv svarer halvparten av studentene i en undersøkelse at de etterlyser praksis som en del av studiet. Av dem som benytter seg av dette tilbudet sier 71 prosent at de er godt fornøyd med opplevelsen. Aftenposten har omtalt NHOs kompetansebarometer, i en artikkel publisert 14. mars 2015, der ni av ti private bedrifter ønsker et tettere samarbeid med universitetene. Blant annet vises det til at en av de positive siden er at det blir lettere for studentene å gå ut i jobb. Praksisplasser er dermed en måte å styrke samarbeidet mellom akademia og arbeidslivet. I mange studier er praksisplass allerede en etablert del av studiene, men dette kan utvides.

Et virkemiddel kan være statlige tiltak som stimulerer virksomheter til å tilby praksisplass. Når kommersielle aktører skal by på et offentlig anbud ligger det en rekke krav til grunn. Et av disse er at bedriften skal ta imot lærlinger. Dette er en svært god ordning, men hvorfor stoppe her. Ved å innføre lignende forventninger til advokatselskaper, revisjonsselskaper, ingeniørselskaper og andre selskaper som trenger akademisk kompetanse for å løse oppgaver for det offentlige, vil tilbudet av praksisplasser øke.

Det er nødvendig å innføre regulering som at selskapene må ha en gitt omsetning eller antall ansatte, ettersom ikke alle bedrifter vil ha kapasitet til å gjennomføre dette. Uansett er det viktig å fokusere på et økt samarbeid mellom arbeidslivet og universitet for å sikre at flere studenter går raskere ut i relevant jobb.

Andre debattsaker om arbeidsmarkedet: