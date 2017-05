Vi kaller dem tikkende bomber, men det er vi som har tent lunten.

De lever i skyggesiden av det samfunnet du kjenner så godt. Du legger ikke merke til dem, de ser ut som vanlige mennesker. Kanskje sitter en ovenfor deg på bussen, eller står foran deg i matbutikken. Betaler med cash, bruker kontantkort fordi de ikke kan opprette et mobilabonnement. Lever hver dag i uvisshet. Ett år, to år, et liv med venting. Ett liv som brått tok slutt og aldri kom i gang igjen.

Han eller hun bor i skogen i telt. Eller i en knøttliten kjellerleilighet med muggsopp, langt unna sentrum med en tvilsom huseier som leier ut billig uten kontrakt. Sover på sofaen til venner eller familie.

Disse menneskene er den grå substansen i et fargerikt fellesskap. Passer ikke inn noe sted, byråkratisk sett kan de ikke være norske. Samtidig kan de ikke returneres til hjemlandet sitt da Norge ikke har noen returavtale til landet de kom fra. Mennesker uten identitetspapirer fordi de kommer fra steder der papirer ikke var det samme som eksistens. Her eksisterer de ikke, selv om de puster, sover, spiser, venter. Dagene er tomme. Arbeidskapasitet og arbeidslyst drepes av mangel på rett til arbeid, utdanning og helsevesenet.

Hodet hviler ikke under slike forhold. Tankeprosessene skrus opp på høygir, bekymringene øker for hver ventende time som går. Fem år med bekymringer, ti uutholdelige år med søvnproblemer, ensomhet og en indre beredskap i høygir fordi du aldri kan vite når politiet henter deg og sender deg et sted du ikke vet hvor er. For til hjemlandet ditt har de ikke lov til å sende deg.

Når du ikke har annet å gjøre, har tankene fritt spillerom. Bekymringene som før virket små, vokser seg store. Minner du ikke har hatt tid til å tenke på, blir plutselig tilstedeværende. Håpløsheten farger hverdagen, gjør at den indre grå massen fyller deg. Det blir vanskelig å stå opp, fylle dagen med noe som aldri er langvarig. Alltid leve i nuet, for fremtiden har verken et geografisk sted eller et mål.

Tankene kverner rundt problemer en selv ikke er herre over. Bekymringene forsvinner ikke, fordi det er ingenting en selv kan gjøre for å bli kvitt dem. Puste inn, puste ut. Luften koster ingen ting. Likevel er den for lett til å fylle dagene, magesekken, hodet.

Mennesker som overlates til ingenting – til en nulleksistens er farlige for seg selv. Lediggang er roten til alt vondt. Likevel skjer det ingenting for disse menneskene. De bare lever her, 18.000 skall som aldri fikk utnyttet sitt indre potensial.

Flere andre land gir disse menneskene amnesti. Men ikke Norge.

Her dømmes de til et liv med psykiske plager. Depresjon, posttraumatisk stresslidelse, psykose. Uten mulighet for behandling. Og vi kaller dem tikkende bomber, men det er vi som har tent lunten.

Innlegget ble først publisert på «Norge for nordmenn».