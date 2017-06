Barn og unges interesser må ivaretas ved bygging av bybane gjennom Fløen.

Kommunen beskriver anleggsperioden for søndre trasé (alternativ 1) som to år. Det mener vi ikke stemmer. To år er tiden som trengs for å rive hus og bygge tunnelen. Det inkluderer ikke arkeologisk utgraving av parsellhagen, tilbakeføring av landskapet på toppen av tunnelen og gjenoppbygging av hus. Derfor tror vi anleggsperioden er nærmere fem år.

Et barn i Fløen som nettopp har begynt i barnehagen, skal altså innskrives på skolen når det er slutt på støy, støv og tunge kjøretøy i nabolagets trange gater. Fem år er en betydelig del av oppveksten for et barn, og kommunen har ikke synliggjort denne problemstillingen i sitt planarbeid.

Kun søndre trasé fører til at barn i Fløen mister tilgang til alle grøntareal innen gangavstand. Parken langs Store Lungegårdsvannet blir anleggsområde. Samtidig graves parsellhagen opp og stenges for ferdsel, og slengdissen og klatretrærne i skogen i Fløen blir utilgjengelig. Kommunen har i bestemmelsene skrevet at 100 m² lekeareal skal være tilgjengelig under anleggsperioden, men det er vanskelig å se at dette arealet blir et godt tilbud for barn når støyende arbeid foregår på andre siden av gjerdet. Ved bruk av den nordre traseen (alternativ 2) forblir tilgang til barnas lekeareal i parsellhagen stort sett uberørt.

Kun søndre trasé fører til at den eneste barnehagen i Fløen blir berørt. Landås menighetsbarnehage ligger i umiddelbar nærhet til denne traseens anleggsområde. I planbeskrivelsen har kommunen skrevet at de i deler av anleggsarbeidet, særlig ved spunting, ikke overholder pålagte støygrenser, og at det skal søkes om avvik fra gjeldende regelverk.

Greit for oss som jobber dagtid, men uten betydning for barna som går i denne barnehagen. Barn er særlig sårbare for støy, som kan virke negativt på søvn, lærling, psykisk og fysiske helse (Barnehelserapporten, FHI 2016). Kommunen har ikke redegjort for hvordan ivareta barnehagebarnas interesser under anleggsperioden dersom de velger den søndre traseen. Ved bruk av den nordre blir ikke barnehagen like berørt.

Kun søndre trasé fører til utstrakt bruk av tunge kjøretøy i Fløenbakken, en trang gate uten tilbud for myke trafikanter. Fløen har mange barnefamilier, rundt 50 barn som går og sykler til Haukeland Skole, samt mange yngre barn som går i barnehage. Ved bruk av nordre blir behovet for tunge kjøretøy i Fløen betydelig mindre.

Kommunen beskriver nordre trasé som teknisk utfordrende. Vel, for barna i området blir fem år med øreklokker også en teknisk utfordring. Vi krever ikke at kommunen er enig med oss, men vi krever at reelle konsekvenser for barna og deres familier blir synliggjorte før endelig trasé vedtas.