Frankrike, Europas nest største økonomi og fremste militærmakt, vil i flere år fremover kunne bli paralysert.

De fleste norske kommentatorer mener nå det er klart at Emmanuel Macron kommer til å seire i det franske presidentvalget. I så fall vil seieren ikke komme fordi Macron har fått oppslutning om sine ideer, men fordi makthaverne ved hjelp av rettsvesenet og gjennom mediene har drevet en heksejakt mot hans viktigste opponenter. 50 prosent av velgerne som påstår at de vil stemme for Macron, hevder å ikke vite hva han vil gjøre om han blir valgt. Avisen Le Monde, eid av tre venstreliberale milliardærer, skrev 3. mars: «Macron vil innføre den skandinaviske samfunnsmodellen.» Budskapet er at dette vil gå bra, og at Europas frelse er nær.

Macron ønsker å «tilpasse Frankrike til verdens gang». For ham går «det virkelige skillet i vårt land mellom de progressive og de konservative». Han ønsker globaliseringen velkommen, der liberalismen både i økonomiske og sosiale spørsmål rår uhemmet. I hans verden flyter alt uhindret: Mennesker, arbeidskraft og kapital. Alt kjøpes og selges, som Macrons støttespiller, milliardæren Pierre Bergé, så billedlig formulerte det: «Å leie ut livmoren for å lage et barn, eller leie ut armene for å jobbe i fabrikken, hva er forskjellen?» Macron fremskynder et flytende samfunn av individer med egne interesse som eneste fellestrekk.

Fakta: Presidentvalget i Frankrike Presidenten velges av folket ved direkte valg.

For å vinne valget må kandidaten oppnå mer enn halvparten av stemmene.

Første omgang av det franske presidentvalget er søndag 23. april.

Dersom ingen kandidat får over 50 prosent, blir det en andre runde 7. mai mellom de to som fikk flest stemmer i første runde.

Dagens globale økonomiske modell er basert på utnyttelse av den tredje verdens arbeiderklasse og ekskludering av arbeiderklassen i den rike delen av verden. Som Marine Le Pen oppsummerte det: «Globalisering er å få slaver til å produsere det som selges til arbeidsledige.» Taperne i globaliseringsprosessen bor avskåret fra storbyene, og de anslås å være omtrent 60 prosent av befolkningen. I likhet med François Hollande appellerer derfor Macron til velgere med utenlandsk opprinnelse, som utgjør flertallet i forstedene .

Som demokratene i USA satser Macron på overgang fra et demokrati basert på ideer til et demokrati basert på demografi: «Andelen franskmenn med utenlandsk opprinnelse øker stadig, og de stemmer til venstre; populasjonsdynamikk er dermed meget gunstig for venstresiden», skrev den sosialistiske tenketanken Terra Nova i en rapport. Om dette fører til en splittelse av det franske samfunnet – «det er jo dette som nå skjer» slik François Hollande har innrømt – så er det prisen man må betale.

Emmanuel Macron benytter enhver anledning til å understreke at Frankrike som land og kultur ikke har noen bestemt identitet, og annonserer nå en politikk som går ut på «positiv diskriminering». Styresmaktene annonserte deretter en ny internettside med overskriften: «Beregn dine rettigheter til 25 sosiale støtteordninger på mindre enn syv minutter!»

Med drahjelp fra mediene, med rettsvesenets forfølgelse av opponenter og med stemmene fra Frankrikes nyeste landsmenn – i 2012 stemte 86 prosent av dem på Hollande – virker det ikke usannsynlig at representantene for de globaliserte eliter får Frankrikes neste president.

Men hva så? Hvilket flertall vil Macron, som ikke har noe politisk parti i ryggen, støtte seg til etter valgene til nasjonalforsamlingen kommende juni? En regjering dannet av resirkulerte sosialister fra etterkrigstidens minst populære regjering er en umulighet. Frankrike, Europas nest største økonomi og fremste militærmakt, vil i flere år fremover kunne bli handlingslammet: «Meningen med et presidentvalg er å løse en krise, men dette presidentvalget vil skape en krise», innser den nå utgående president Hollande.

Frankrike har vært i unntakstilstand siden 2015, og volden i forstedene er for lengst blitt endemisk. Politiet lever under beleiring, og skoler blir forsøkt nedbrent av «ungdommene», slik det sies i Frankrike. Opprøret som kommer, er allerede begynt, men man nekter å innse det. Mediene gir kun uttrykk for sin indignasjon og avsky for fredelige folkemøter med franske flagg, slik vi nylig så i Paris. Frankrike er i dag et dypt polarisert samfunn, der volden lenge har vært enveiskjørt, og alltid bortforklart. Vil Frankrike slå seg til ro med en leder som ønsker velkommen den multikulturelle og postnasjonale stat der prekariatet konsolideres?

Ser man heller ikke i at folket i Frankrike har fått nok av politikere som konsekvent overser deres rop om hjelp? Landet har tapt én million arbeidsplasser i industrien på femten år; store deler av landet er i krise, og byer i provinsen ligger øde. Som i den tredje verden, skapes det nå stort sett bare lavtlønte arbeidsplasser, men i motsetning til forholdene i den fattige delen av verden, belastes velferdsstaten her med de nødvendige og stadig økende sosiale ytelser. Den offentlige gjelden er nå i Frankrike som i Hellas ute av kontroll. Jean-Luc Mélenchon, ytre venstres presidentkandidat, innrømmer at den aldri vil kunne tilbakebetales.

Norske kommentatorer redegjør for sitt håp om en seier for fornuften og «sosialdemokratiske verdier». Takket være oljemilliarder delt på et ennå overkommelig innbyggertall, lever de i en svært privilegert del av verden. Men tror de virkelig at Emmanuel Macron og Europa for øvrig bare vil kunne fortsette det hele som om ingenting var endret?

25. mars feiret Romatraktaten sin 60 års bursdag, men det er nok dens gravskrift som nå skrives. Om franske velgere etter den første valgrunden 23. april står foran et valg mellom Marine Le Pen og Emmanuel Macron, vil det bety at de i andre runde den 7. mai må velge enten den høyreekstremistiske kandidaten eller kandidaten som nødvendigvis vil føre til at høyreekstremismen overtar i 2022.