La det være klinkende klart, NHO ønsker ikke et arbeidsliv hvor folk jobber gratis.

Hvordan verden er, og hvordan Sven Egil Omdal ønsker at den skal være, er tydeligvis to forskjellige ting. I det siste har den erfarne kommentatoren slurvet såpass med presisjonsnivået at det har kommet i veien for den debatten han ønsker å skape. Det ferskeste eksemplet sto på trykk lørdag 1. april. Her mener han NHO, på kynisk vis, ønsker et arbeidsliv hvor folk jobber gratis. La det være klinkende klart, NHO ønsker ikke et arbeidsliv hvor folk jobber gratis. NHO-fellesskapet er en pådriver for et seriøst arbeidsliv, og en premissleverandør for det gode samarbeidet med LO og myndighetene om å løse utfordringer i arbeidslivet.

At det for studenter kan være lurt å være praktikant eller intern i en bedrift en kort periode for å få nødvendig erfaring til å sikre den viktige første jobben, er ikke det samme som å fortrenge andre, fast ansatte. Vi ønsker en ordning for universiteter og høyskoler med studiepoenggivende praksis, hvor nettopp kunnskap og erfaring fra lokale bedrifter er målet. Dette er ikke en ordning for å sikre bedriftene gratis arbeidskraft, men for å sikre bedriftene bedre kandidater å velge mellom når de skal rekruttere, og for å sikre at studentene har erfaring med arbeidslivet når de er ferdig utdannet.

Norske bedrifter ønsker fast ansatte. De vet at de ansattes kompetanse er avgjørende for bedriften. I NHOs arbeidsgiverbarometer fra i fjor svarer et stort flertall at fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Det er også litt interessant at Omdal trekker frem SSBs oversikt over midlertidig ansatte. Brorparten av økningen i midlertidige ansatte kom i offentlig sektor – ikke i det private næringslivet – og er et resultat av midlertidig fravær på grunn av sykdom, permisjon eller lignende. I store bransjer som industrien går antall midlertidige ned.

Jeg mener at vi er tjent med en god og opplyst offentlig debatt om viktige forhold i det norske samfunnet, men vi må være redelige i våre analyser og de konklusjoner vi trekker. Og det synes jeg ikke Omdal er. Selv om dette ikke passer inn i Omdals bilde, skal NHO fortsatt forsvare det unike med norsk arbeidsliv – at arbeidstakerne og arbeidsgiverne setter seg ned og sammen finner gode løsninger for landet vårt.