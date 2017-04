Verden er i endring. Det må bergenserne nå føle på, i ytterste konsekvens.

I går kom jeg meg nesten ikke frem til mitt studiested, Norges Handelshøyskole i Bergen. Det vil si, jeg hadde egentlig ingen problemer med å komme meg dit. Det virket dermed som om politiet hadde gjort som de sa de skulle, og hindret den planlagte trafikkstansen.

Demonstrantene som hadde planlagt saktekjøringsaksjonen, var Folkeaksjonen mot bompenger i Bergen. De er sinte fordi de må betale høye avgifter for å kjøre inn til, og igjennom, Bergen. Avgiftene er innført for å verne sentrumsborgerne mot dårlig luftkvalitet, finansiere bybanen, og sørge for mindre kø, slik at trafikken flyter bedre.

Med et slikt mål for øye, er bompenger et veldig effektivt samfunnsøkonomisk tiltak, som har vist seg å fungere bra. De som synes det er for dyrt, tar bussen, mens de som virkelig trenger veien, for eksempel transportfirmaene, får den. Men de må betale litt mer for det.

Ingen ønsker det motsatte, at hele trafikken i sentrum skal bli lammet. I hvert fall ikke jusprofessor ved UiB, Hans Fredrik Marthinussen, som går hardt ut mot demonstrantene og kaller dem grenseløst egoistiske.

Argumentene til folkeaksjonen, er at yrkessjåførene transporterer varer og tjenester. Også til de som er for bompenger, og dermed stikker kjepper i hjulene for dem. De syntes at det er urettferdig at kostnadene taes ut på dem. Mange yrkessjåfører driver enkeltmannsforetak, og bruker store deler av livet på å betale ned lånet på kjøretøyet sitt. De har lange dager. Det er helt forståelig at de blir sinte for at de får økte kostnader. Ingen liker høyere kostnader når man ikke ser at man tjener på det.

Privat

Det er mye som er vanskelig å se her i verden, foruten om Danmarksplass sett fra Norges Handelshøyskole på en kald, vindstille solskinnsdag. Det er vanskelig å se at verden endrer seg. Men det gjør den. Ti ganger flere dør av klimaendringer enn av terror. Togradersmålet er uoppnåelig. Polisen forsvinner. Og Norges største partier bryr seg ikke lenger om det.

I dag måtte alle i Bergen by nesten kjenne litt ekstra på disse endringene. Kanskje ikke direkte, men den planlagte demonstrasjon mot bompenger er en konsekvens av utfordringene samfunnet vårt står overfor. Det er også all den relaterte kranglingen. Og stol på meg. Det kommer mer. Mye mer.

Ja, det må bli dyrere å transportere varer. Ja, det kommer til å gjøre at transportfirmaer må øke prisene. Ja, selvfølgelig kommer det også til å gjøre at varene dine blir dyrere. Og nei, det er ikke sikkert det hjelper. Men ingen slipper unna regningen når et halvhjertet forsøk på å redde kloden skal settes i verks. Så da er det vel bare å sette seg på bakbeina, midt i rushtrafikken, og nekte å rikke på seg?

Eller så kan man akseptere realiteten. Og realiteten er at verdenssamfunnet har en helvetes jobb foran seg. Og den jobben står delvis for din og min regning. Vi har spist en femretters middag vi ikke hadde råd til, og oppvasken er for stor for en dråpe zalo. Vi kan være uenige om hvordan vi skal vaske opp, men dersom vi blir stående og klage over hvor urettferdig det er at nettopp vi må ta på oss vaskehanskene, kommer vi ikke så veldig langt. Ha også i bakhodet, at restauranteieren har et voldsomt temperament, og vet hvor vi bor.

Så da er det kanskje bedre å bare brette opp ermene. Du vet hva man sier; skal man spise en (utrydningstruet) elefant, må man bare begynne med ett øre. Hvem vet, kanskje vi er så flinke til å vaske opp at det blir big business?

Omstilling svir litt for alle involverte. Det å ikke omstille seg, derimot, det vil svi litt mer.