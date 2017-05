Grunnleggende velferd er fellesskapets oppgave, ikke markedets.

Det er riktig som Høyres studentforening i Bergen skrev i BT 11. mai: Det avgjørende er kvaliteten på tjenesten som tilbys i eldreomsorgen. Men bak innlegget skjuler seg en tro på at fortjeneste er drivkraften for å sikre en verdig eldreomsorg. Men det er ikke slik at for at eldre skal få god omsorg, så må noen kunne gjøre seg rik.

Omsorg er omtanke, ikke butikk. Grunnleggende velferd er fellesskapets oppgave, ikke markedets. Prinsippet om at hver eneste velferdskrone skal komme innbyggerne til gode og ikke gå til profitt for eierne av kommersielle foretak, er grunnleggende.

Høyre nevner ikke hvor overskuddet fra driften skal hentes. Gang på gang har det vist seg at profitten til private sykehjem i stor grad kommer fra å gi de ansatte dårligere pensjon, lavere lønn og ulike former for bemanningskutt. Derfor er det bra at kommuner som Bergen og Oslo ønsker å ta tilbake kontrollen over velferdstjenestene.

Høyre påstår at vi er avhengige av private for å øke kapasiteten i eldreomsorgen. Det er feil. For å løse fremtidens behov i eldreomsorgen, er vi nødt til å ta politiske valg. Vi må styrke yrkesfagutdanningen, sikre rekruttering av helsepersonell gjennom gode arbeidsvilkår, og vi må ha en sterk offentlig satsing på sykehjemsplasser.

På samme måte som forbudet mot fortjeneste for privatskolene i Norge, kan vi ha en verdig eldreomsorg der hver krone går til å sikre god velferd.