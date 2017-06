Alle som sier steng kranen og sats på noe annet, mangler noe å satse med. Det kaller jeg dårlig lederskap.

Mitt innlegg i BT 19.mai var rettet mot de som ønsker å avvikle næringen som er grunnlaget for vår velferdsstat. Knuser olje- og gasseggene, betyr det både at man setter norsk økonomi og velferd i fare, klimagassutslipp kan bli høyere, og man putter eggene i færre kurver.

Jeg skrev at delingsøkonomien og miljøteknologi er viktig, det er også mange andre næringer. De er så viktige at vi bør bruke mye ressurser på å utdanne folk til dem, og få frem nye og bedre produkter. Philip Ripman, senioranalytiker for Storebrand, får dette til å bli at jeg ønsker å legge alle egg i en oljekurv. Hans logikk, er at i to av kurvene; olje og gass, der skal vi knuse eggene.

Hver jobb vi mister i oljesektoren har en verdiskapning som tilsvarer 10–15 av gjennomsnittsjobbene. Så vi må finne 10–15 nye jobber for hver vi mister.

Blir olje og gass verdiløs over de neste årene? Ta elektriske biler. De fleste land får de sin el fra kull-, olje- og gasskraftverk. Slik vil det i lang tid være også i hans eksempel India. I Tysklands energiwende som hylles som eksempelet på lavutslippssamfunnet, er målet å redusere til 40 prosent ikke-fornybare kilder. 40 prosent skal altså fortsatt hentes fra olje, kull, brunkull og gass.

Dersom vi leverer norsk gass, blir utslippene veldig mye mindre enn med brunkull, kull, eller olje. Selv i 2-gradersscenarioet brukes det 70 mill fat olje hver dag. Eksperter oppfordrer Norge til å produsere mer (IEA). Den beste beviset er om oljefelt med produksjon frem og forbi disse datoene bygges ut og har en verdi. Det gjør de, og det har de.

Det viktigste er at det er olje og gass som sikrer vår velferd, og gir oss inntekter til å satse på forskning og utvikling av nye løsninger. Alle som sier steng kranen og sats på noe annet, mangler en noe å satse med. Det kaller jeg dårlig lederskap.