Vi er bekymret for at det skal gå enda en sommer uten at problemene er løst.

Hvert år kommer det mange klager på manglende offentlige toaletter i sentrum. Kombinasjonen av svært mange turister og svært få tilgjengelige toaletter skaper problemer og frustrasjon. «Vi kan dessverre ikke tilby våre gjester noe som alle byer med respekt for seg selv har, offentlige toaletter», skriver Sigmund Selvik i BT. Han er en av mange som har etterlyst handling i saken uten at noe har skjedd.

I september i fjor ba vi om tiltak fra byrådets side, og vi ble lovet en sak og løsning på problemet innen sommeren kom tilbake. Et halvt år senere etterlyste jeg den etterlengtede saken fra byråden, og fikk til svar at løsningen skulle være klar til sommeren, og at Komité for miljø og byutvikling skulle informeres i mai.

Det kom ingen sak til komiteen i mai, og heller ikke til møtet i juni var det satt opp noen sak om offentlige toaletter. Vi er derfor bekymret for at det skal gå enda en sommer uten at problemene med manglende offentlige toaletter er løst. Turist- og cruisesesongen er allerede godt i gang uten at tiltak er på plass for å bedre situasjonen. Nå må byrådet komme på banen!