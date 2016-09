Over ein halv million nordmenn skriv nynorsk heilt frivillig.

Arve Waage, viseformann i Bokmålsforbundet, reagerer på at BT og Hordaland mållag er imot framlegget om å stryka obligatorisk sidemål frå Høgre-programmet.

Det første argumentet er at fleirtalet ønskjer å fjerna opplæring i sidemål, og at meiningsmålingar viser fleirtal i alle parti utanom Kristeleg folkeparti og Senterpartiet. Heldigvis lagar me ikkje politikk etter kva fleirtalet meiner i meiningsmålingar.

Litt av poenget med politikk som vernar mindretalet er å verna mindretalet. Sjølv om nokre meiningsmålingar viser dette om veljarane, er alle partia frå Raudt til Høgre for obligatorisk sidemål. Sist Høgre-landsmøte tapte eit liknande framlegg, same gongen før det. Partia ser ein større verdi med nynorsk.

Det neste poenget er at det ikkje står noko i jamstillingsvedtaket frå 1885 om sidemålsopplæring. Det er rett, men det har ikkje noko med saka å gjera. Det er eit vedtak som jamstiller målformene. At alle forstår og beherskar begge målformene er ein følgje av det.

Waage meiner Noreg er heilt unikt. Skal me tru spanskamanuensen Johannes Nymark på NHH er kastiljansk og katalansk like like som nynorsk og bokmål. Då har me eitt døme, og me måtte ikkje langt for å finna det. Me har 7000 språk i verda, fordelt på 200 land.

Me er åleine om veldig lite i Noreg. Men kva så om me er det? Nynorsk lever berre på grunn av «et batteri av økonomiske og juridiske særtiltak». Kva som er så sært med heilt vanlege tiltak, veit eg ikkje. Staten gjer mykje for at me skal verta flinkare i realfag òg. Kvifor er realfaga så avhengige av eit batteri av økonomiske og juridiske særvilkår?

Over ein halv million nordmenn snakkar og skriv nynorsk heilt frivillig. Det einaste desse bed om er god opplæring i språket sitt, og at det skal vera praktisk mogleg å bruka det utan for mykje mas.

Riksmålsforbundet bestilte i 2014 ei meiningsmåling om statusane til dei to norske målformene. Dei fann klar vekst for nynorsk frå sist dei gjorde ei slik undersøking, ti år før.