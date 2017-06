Ambisjonen for start må vere 2021.

Det nærmar seg handsaming av Nasjonal transportplan i transport- og kommunikasjonskomiteen og på Stortinget. Underteikna organisasjonar legg til grunn at liv, helse og omsyn til trafikksikring blir vekta høgare ved endeleg vedtatt Nasjonal transportplan. I klartekst vil vi at E16 må sikrast så tidleg byggestart som mogleg, og ambisjonen for start må vere 2021.

E16 mellom Bergen og Voss, er ein veg med ein kjent og trasig historikk. Med dei triste dødsulukkene i 2017 tatt med, er talet omkomne no 53 menneske sidan 1992. Samtidig er faren for ras bokstavleg talt overhengande.

Med tanke på rasa dei siste åra er det flaks, meir enn noko anna, som har gjort at liv ikkje har gått tapt. Me veit òg at fleire tunnelar på E16 har svak standard, og ikkje stettar dagens krav. Alt dette er med på å auke risikoen for vegfarande langs strekninga, og tydeleggjer behovet for ny veg.

Derfor var også Statens vegvesen tydelege i grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan: Ny E16 må realiserast, og planlagt byggestart var lagt til 2021. Om det blir byggestart i 2021 er no eitt politisk spørsmål, men underteikna organisasjonar har klare forventningar til at vegen vert prioritert.

I tråd med tidlegare uttale sendt til dei parlamentariske leiarane og transport- og kommunikasjonskomiteen, ønskjer underteikna organisasjonar å repetere bodskapen:

Vi ber eit samla politisk miljø i transport- og kommunikasjonskomiteen og på Stortinget om å legge fagetatane sine eigne tilrådingar til grunn. Vi oppmodar på det sterkaste til at byggestart for ny E16 ikkje blir utsett. Liv, helse og trafikksikring må kome først!