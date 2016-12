Jeg pakket ut av sekken til syvåringen, og fant et skriv fra skolen. Noe om et jubileum, og en tekst om «årets julegave».

Nok en avslutning, tenkte jeg. Desember er blitt en eneste lang stafett for oss småbarnsforeldre, som haster fra det ene arrangementet til det andre. I tillegg til egne ting skal det arrangeres avslutninger med skoler, barnehager, fritidsaktiviteter og andre ting, så tiden strekker sjelden helt til nå i desember.

Jeg må innrømme at jeg leste skrivet mest for å finne ut om det fantes en mulighet for å slippe unna. Jeg tenkte at det får være nok nå, vi kan ikke delta på alt. Vi har tross alt behov for å være sammen som familie også i hverdagen, og gjøre våre egne ting også.

Skrivet handlet ikke om en juleavslutning. Det var derimot en invitasjon til skolens jubileum i mai. Elevene skal øve inn en konsert som fremføres i Grieghallen, og billettene er lagt ut for salg nå. Vi foreldre oppfordres til å kjøpe til hele familien. Løp og kjøp, står det med utropstegn. De koster bare hundre kroner stykket. Arrangementet er på kveldstid, og elevene er pålagt å stille.

Elevene kommer til å øve på dette i skoletiden på vårparten, antar jeg. Det blir sikkert fint, og jeg unner virkelig skolen et slikt arrangement. Vi klarer heldigvis fint utgiftene. Kostnadene for mor, far og lillesøster er jo ikke mer enn 300 kroner.

Jeg skjønte at her fantes det ikke noen mulighet til å slippe unna, og fikk et stikk av dårlig samvittighet for å ha tenkt slik. Hvem vil ikke se barnet sitt fremføre noe de har øvd på? Og så i Grieghallen, attpåtil? Men så slo det meg. Det finnes mange som ikke har 300 kroner til slikt. For noen er en hundrelapp til én billett en stor utgift? Dette kunne ikke være riktig, tenkte jeg, her ble vi som foreldre i realiteten påført en kostnad som følge av at skolen legger sitt arrangement til et lokale som koster penger. Fantes det ikke noe som het gratisprinsippet, at norsk offentlig skole skulle være gratis for foreldrene?

Riktignok sto det et avsnitt om at foreldre som følte at de ikke kunne ta seg råd til billettene kunne ta kontakt med skolen, sånn at de som ikke har råd til dette kan stå med luen i hånden og be om en almisse. Slik skal det vel ikke være, tenkte jeg.

Jeg ringte først lederen i FAU. Billetter til foreldre med dårlig råd hadde blitt diskutert, men om måten disse foreldrene kunne få billetter på var problematisk, hadde ikke vært berørt. Jeg hadde også en prat med rektor ved skolen. Gratisprinsippet omhandlet bare selve elevens deltakelse, forklarte hun, og skolen kunne ikke gi gratis billetter til alle. Derfor hadde de lagt til side noen billetter til dem som mente de ikke kunne ta seg råd til dette. Dette var også diskutert med kommunen og forankret hos kommunaldirektøren, ble jeg fortalt.

Foreldre som er nødt til å gjøre allerede harde prioriteringer blir nødt til enten be skolen om almisser, eller ikke møte opp. Er det virkelig slik det skal være?

Gratisprinsippet kan ikke omhandle alt. Noen ting må vi foreldre bære uansett. Klær, skolesekk, transport og matpakke er ting som soleklart er vårt ansvar. Men selve skoledeltakelsen skal være gratis.

Jeg betviler ikke at prinsippet er tolket riktig i dette tilfellet, og jeg unner både skolen og elevene et fabelaktig arrangement. Men er gratisprinsippet tilstrekkelig forankret i norsk skole når skolen kan pålegge elever å delta på et arrangement som finansieres av billettinntekter betalt av foreldre?