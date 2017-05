Konferansen har mistet sin posisjon som Norges viktigste mediekonferanse.

Neste uke skal norske medietopper på heisatur til Bergen. Det er Nordiske Mediedager i Grieghallen. Jeg har selv vært medieleder med deltakerpass til Nordiske Mediedager en rekke ganger. Påskuddet var å gå på konferanse. Jeg gikk like mye på pub. Jeg har dessuten sittet i både programkomité og representantskap for Nordiske Mediedager. Jeg kjenner konferansen fra innsiden, og jeg kjenner mange av dem som deltar.

De som deltar på Nordiske Mediedager fortjener et sosialt og inspirerende avbrekk. Det er dem vel unt. Utfordringen til Nordiske Mediedager er at det som skjer utenfor Grieghallen er i ferd med å bli viktigere for deltakerne enn selve konferanseprogrammet.

Nordiske Mediedager har definitivt bidratt til å posisjonere Bergen som medieby. Konferansen har kunnet skilte med svært anerkjente foredragsholdere, og det har blitt satt deltakerrekord år etter år. Nordiske Mediedagers suksess skyldes at mediebransjen selv tok grep om konferansen. Det skjedde i 2006. Da ble Stiftelsen Nordiske Mediedager etablert av BT, BA, Dagens Næringsliv, TV 2, NRK, UiB og Bergen kommune. Engasjerte bransjefolk tok plass i styre og programkomité. De skapte en konferanse med relevant innhold for en hel mediebransje – en mediebransje som de siste årene har vært i omfattende endring. Nordiske Mediedager holder dessverre ikke tritt med endringene i egen bransje. Konferansen er ikke lenger en faglig veiviser.

Mer enn noen gang trenger vi god og grundig journalistikk som må fortelles på nye måter med nye verktøy. Bransjen har behov for en mediekonferanse som forteller hvordan vi skal skape morgendagens journalistikk. Det gjør ikke Nordiske Mediedager. Mediedagene har mistet sin posisjon som landets viktigste mediekonferanse. Den posisjonen er overtatt av Nxt Media Conference i Trondheim. Det kan ikke mediebyen Bergen være bekjent av. Derfor bør mediebransjen i Bergen på nytt ta grep, og skape en faglig sterk konferanse som svarer på bransjens reelle fremtidsutfordringer.

Når de ansvarlige for Nordiske Mediedager blir invitert av Bergens Tidende til å svare på denne kritikken, kommer de til å si at jeg tar feil. De kommer til å vise til et stadig voksende deltakerantall, og de kommer til å liste opp en rekke profilerte foredragsholdere fra inn- og utland. Pluss at de vil vise til gode evalueringer fra deltakerne. Men det holder ikke.

Syretesten på hvorvidt en konferanse er viktig og fremtidsrettet, kan utføres ved å stille følgende spørsmål:

Er dette en konferanse du ikke må gå glipp av? Blir du faglig akterutseilt hvis du ikke deltar? Får du en betydelig kompetanseheving av å delta? Mister du konkurransekraft hvis du går glipp av konferansen?

Hvis svaret på disse spørsmålene er ja, har du en viktig og relevant konferanse som bransjen har behov for. Når det gjelder Nordiske Mediedager, er svaret på spørsmålene dessverre nei. Mediedagene har vært avviklet etter samme lest for lenge. Nå er det tid for fornyelse.