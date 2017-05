Det at data ikke er gjort offentlig, betyr ikke nødvendigvis at noe er muffens.

Eivind Meland bruker forskningsprosjektet NoFRACT som eksempel på sofistikert, skjult markedsføring av medisiner i sin kronikk i BT 3. mai.

Målet med NoFRACT er å se om en standardisert utredning og behandling av benskjørhet blant bruddpasienter kan forebygge nye benbrudd.

Meland presenterer NoFRACT som del av «Capture the Fracture», et initiativ som utgår fra det Internasjonale osteoporoseforbundet (IOF) med bindinger til legemiddelindustrien. NoFRACT er et selvstendig prosjekt uten binding til IOF eller legemiddelindustrien. Prosjektet ledes fra Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø og finansieres av de regionale helseforetakene.

NoFRACT er initiert i det ortopediske fagmiljøet. Kirurgene ville tilby en mer helhetlig behandling ved både å behandle bruddet og forebygge senere brudd. Et brudd dobler risikoen for et nytt brudd. Som Meland poengterer, er det få personer som får benbrudd uten å falle. Nettopp derfor inngår fallscreening som del av NoFRACT-utredningen. Ved økt fallrisiko henvises pasientene til fallutredning. I Bergen anbefales mange det kommunale tilbudet «Trygg på to ben», som Meland nevner i sin kronikk.

Som Meland skriver, utelates ofte eldre pasienter fra behandlingsforsøk. God behandlingseffekt av medisiner mot benskjørhet hos eldre er derimot dokumentert. Det stemmer heller ikke at det mangler studier på effekt av slike medisiner hos menn. En ny oversiktsartikkel identifiserte 22 slike studier med nesten 5000 menn.

NoFRACT forholder seg til gjeldende blåreseptforskrift som for bisfosfonater er postmenopausal osteoporose hos kvinner og etablert osteoporose hos menn, begge uten spesifiserte vilkår.

Vi støtter Melands kritikk rettet mot manglende innsyn i bakenforliggende data og utregninger i utredningsverktøyet FRAX. Vi forstår at WHO distanserte seg fra et kommersielt produkt. Det at data ikke er gjort offentlig, betyr ikke nødvendigvis at noe er muffens. Det kan være så enkelt som at noen vil tjene penger på arbeidet sitt. I NoFRACT brukes ikke FRAX alene, men sammen med andre kriterier for en helhetlig, klinisk vurdering av pasientene.

NoFRACT har ingen skjult agenda. I motsetning til for eksempel hjerteinfarkt der det startes full behandling for å hindre nytt infarkt, har benskjørhet lav status i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Problemet er her underbehandling, ikke overbehandling.